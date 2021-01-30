مغامرون إماراتيون في أبرد قرية بالعالم

المصدر: ياكوتسك ■وام

خاض مجموعة من الشباب الإماراتيين مغامرة العيش في أبرد قرية مأهولة بالسكان على وجه الأرض، مسجلة عالمياً بدرجة حرارة ناقص 71.2، وهي قرية «اوي ماكون» بمنطقة ياكوتسك/‏‏‏ سيبيريا.

القرية تبعد عن العاصمة الروسية 9000 كيلومتر، ويعيش فيها نحو 500 نسمة فقط، وبسبب الطقس القاسي، لا تنمو محاصيل هناك تقريباً، فيما يعتمد أهلها على لحوم الأيائل والخيل.

إبراهيم الدبل، وأحمد بن صبيح، وأحمد بوعصيبة ــ الفريق الذي عاش التجربة بتفاصيلها الدقيقة ــ يقولون: «لقد سمعنا بالقرية، وقرأنا كثيراً عنها، ونصحنا البعض بعدم خوض المغامرة، لكن عزيمتنا لخوض التجربة، وكوننا من بلد (اللامستحيل)، ورغبتنا في رفع علم الدولة في هذه النقطة النادرة من العالم، كانت أقوى من أي تردد، وها نحن الآن نقف على أرضها، ويستقبلنا عمدتها شيز خان بترحاب كبير، كوننا من منطقة ربما لم يشاهد أحداً منها من قبل».

ويفتخر الدبل وصبيح وبوعصيبة برفع علم الدولة، ووجودهم بالزي الوطني، واستلام شهادة معتمدة مرقمة بهذا الشأن تحت الأرقام (1932-1933-1934)، ما يعني أن إجمالي عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى هذه النقطة من العالم، والمسجلين رسمياً، 1934 شخصاً فقط على مستوى العالم.

النصيحة التي يقدمها المغامرون الثلاثة للشباب: «لا تقتل روح المغامرة فيك.. أعدّ للرحلة جيداً.. ولا تنس أن العالم بات الآن قرية صغيرة، فإذا أتيحت لك فرصة التعرف إلى هذا العالم فلا تؤجلها».

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