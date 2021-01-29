إختيار أربعة رجال للسياحة الفضائية..لن تصدق سعر التذكرة!

المصدر: نيويورك -د ب أ

أعلنت شركة "أكسيوم سبيس" الكندية إنها اختارت أربعة رجال من الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل للسفر السياحي إلى محطة الفضاء الدولية ابتداء من العام المقبل.

وكتبت أكسيوم سبيس عبر تويتر "تم تجميع أول طاقم خاص لمحطة الفضاء الدولية في تاريخ البشرية".

ويتألف الطاقم من رجل الأعمال الأميركي لاري كونور، ورجل الأعمال والطيار الإسرائيلي إيتان ستيب، والمستثمر الكندي مارك باثي.وسيكون رائد فضاء ناسا السابق مايكل لوبيز أليجريا قائدا للبعثة.

ويتم تنظيم المهمة، التي من المتوقع أن تغادر العام المقبل على أقرب تقدي، من قبل شركة "أكسيوم سبيس" مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا وشركة الفضاء التجارية "سبيس إكس".وبحسب تقارير إعلامية، تبلغ تكلفة تذكرة الفرد في الرحلة حوالي 55 مليون دولار.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news