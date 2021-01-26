قهوة مجاناً في دبي لمدة شهر لمن تلقى لقاح «كورونا»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

أطلق رجل الأعمال الإماراتي علي خان، مالك مجموعة مقاهي «كافيه ريسترتو»، مبادرة مجتمعية، تضاف اليوم إلى عدد آخر من المبادرات المجتمعية في المجال الإنساني، والتي يهدف بها صاحبها إلى توسيع نطاق الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا، ونشر ثقافة العمل التطوعي والتأكيد على قيمه الثمينة في الإمارات.

وتتمثل المبادرة الجديدة في تقديم القهوة بشكل مجاني ولمدة شهر للشخص الواحد، لكل من ثبت أخذه لقاح فيروس كورونا المستجد في الدولة، وتحمل المبادرة شعار «ليكن التطعيم خيارك.. يداً بيد نتعافى»، مسجلاً ردود أفعال حماسية بين رواد المكان وعشاق منتجات القهوة في «كافيه ريسترتو»، الكائن في منطقة «ند الحمر» في دبي.

وقال علي خان لـ«الإمارات اليوم»: «إذا أخذت التطعيم فقهوتك معنا مجاناً.. هذا باختصار شعار حملتنا الجديدة التي انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع، لتكون تجسيداً لمشاركتنا ومسؤوليتنا تجاه مجتمع الإمارات»، مضيفاً «نقدم يومياً ما يقارب 80 فنجان قهوة لزبائننا الذين تحمسوا لهذه الخطوة وساندوها»، كاشفاً عن استمرارها إلى آخر يوم تعلن فيه الدولة عن الانتهاء من حملة التطعــــــــــيم العام.

وكان رائد الأعمال الإماراتي علي خان قد أطلق في وقت سابق تزامن مع الحجر المنزلي العام في الدولة، مبادرة مجتمعية أخرى تمثلت في إنشاء مقهى في مستشفى راشد بدبي، قدم فيه القهوة لمدة أربعة أشهر متواصلة مجاناً لكل من رجال الشرطة والدفاع المدني وخط الدفاع الأول من أطباء وممرضين في قسم كورونا المستجد، في الوقت الذي كشف عن نيته إطلاق المبادرة ذاتها في كل من فروع مشروعه في الهند ومصر، حيث صرح «ننوي جدياً تعميم هذه التجربة الأسبوع المقبل في مصر، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملات التطعيم، ولاحقاً في الهند، للإشارة إلى الدور الذي تكرّسه هذه الشركة الإماراتية في دعم جهود هذه البلدان الحثيثة في مواجهة جائحة كورونا المستجد»، مشيراً إلى أهمية معاضدة رواد الأعمال المحليين وأبناء البلاد للمجهودات الرسمية في مواجهة الجائحة بالقول «لابد أن يكون لنا في هذه الأزمة دور نضطلع به لمساعدة وطننا، ورد جميل هذه البلاد، ونحن في الإمارات تعلمنا الكثير من والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سيبقى رمزاً عالمياً في البذل والتطوع وقيم العطاء الإنساني اللامحدود».

علي خان:

• المبادرة تجسد مشاركتنا ومسؤوليتنا تجاه مجتمعنا، والجهود التي تبذلها الدولة في مقاومة الوباء.

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