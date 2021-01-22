أين تذهب.. مسابقة بطل أجنحة الدجاج في «بلاك سميث»

يدعو مطعم بلاك سميث محبي أجنحة الدجاج في دبي، إلى لحضور والمشاركة في تناول أشهى أجنحة الدجاج الحارة، حيث يطلق مسابقة أمسية «Wits and Wings»، بالتعاون مع Haute Sauce، علامة الصلصة الحارة ومقرها الإمارات التي تزخر بالحرارة والنكهة المميزة.

تقام الأمسية كل يوم إثنين من الساعة 7:30 إلى 10 مساءً، ويمكن للضيوف الاستمتاع بباقة Wits and Wings التي تتيح لهم تناول كل يمكنهم، حيث تقدم عددًا غير محدود من الأجنحة مع مشروب واحد مقابل 99 درهماً. ويضمن هذا العرض الذي يقدمه مطعم بلاك سميث لعشاق أجنحة الدجاج الشهية الاستمتاع بتناولها مع صلصة هابانيرو الحارة التي تعدها Haute Sauce.

وتقدم علامة Haute Sauce، التي أسستها أمبيكا راجغوبال، مجموعة فاخرة ومحلية من الصلصات الساخنة الصغيرة المحضرة من المكونات الطازجة. ويمكن أن يختار ضيوف المطعم أجنحة بلاك سميث الأصلية اللذيذة الشهيرة، أو تجربة صلصة Haute Sauce «الأصلية»، وهي مزيج من فلفل هابانيرو الحار والكزبرة.

ولمن يرى أنه يتمتع بالقدرة والتحمل، فإن مطعم بلاك سميث يقدم له الفرصة لإظهار قدراته مع تحدي Haute Wings. وفي كل يوم، يمكن للضيوف اختبار قدرتهم على التحمل في مواجهة أفضل أجنحة دجاج في دبي! وإذا كان الضيف قادراً على تناول 12 قطعة من أجنحة الدجاج الحارة خلال أقل من 12 دقيقة، فسيتحمل مطعم بلاك سميث كلفة هذه الأجنحة، إلى جانب وضع صورة الشخص في قاعة الشهرة.

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