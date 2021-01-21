الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً

المصدر: شيتشانغ - د.ب.أ

أطلقت الصين بنجاح قمراً اصطناعياً جديداً للاتصالات المتنقلة، من مركز «شيتشانغ» لإطلاق الأقمار الاصطناعية، في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين أمس. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه تم إطلاق القمر الاصطناعي «تيانتونغ 03-1»، ودخل مداره المقرر بنجاح.

و«تيانتونغ-1» هو نظام اتصالات متنقلة للأقمار الاصطناعية، طور بشكل مستقل، وبني من قبل الصين. ويتألف من جزء فضائي، وجزء أرضي، ومحطة مستخدم.

و«تيانتونغ 03-1»، الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، سينشئ شبكة متنقلة مع مرافق أرضية، لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الخاصة بجميع الأحوال الجوية في كل الأوقات بشكل موثوق به، مثل: الرسائل الصوتية، والقصيرة، والبيانات للمستخدمين في الصين والشرق الأوسط.

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