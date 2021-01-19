سلالة جديدة من البلاستيك بالاعتماد على سكر الخشب

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

ابتكر علماء، من جامعة باث في إنجلترا، سلالة جديدة من البوليمر المستدام باستخدام ثاني أكثر أنواع السكر وفرة في الطبيعة، ويسمى «الزيلوز»، وهو مادة سكرية تستخلص من الخشب وقش الحنطة والذرة الصفراء.

والبوليمرات هي المادة الأساسية لصناعة البلاستيك، ونستخدمها باستمرار في حياتنا يوميًا، وإن نجح إنتاج البوليمرات بهذه الطريقة على نطاق واسع، سنكون قد وصلنا إلى ما نحتاجه لنجعل البلاستيك مادة مستدامة لا منقطعة الجذور عن الوقود الأحفوري، ويخلصنا من التأثير السلبي المتزايد للنفايات البلاستيكية في النظم البيئية.

وقال الدكتور أنطوان بوشارد، زميل الأبحاث في جامعة رويال سوسياتي، والذي قاد البحث: «نشعر بالسعادة لأننا تمكنّا من إنتاج هذه المادة المستدامة من مصدر طبيعي وفير، كالخشب والنباتات، فاعتماد إنتاج البلاستيك والبوليمرات على الوقود الأحفوري الذي تنفد كمياته مشكلة كبيرة، أما البوليمرات المشتقة من المواد الحيوية والمواد المتجددة كالنباتات، فهي تسهم في تحويل البلاستيك إلى مادة مستدامة».

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