"تمتلك حقيبة تريدها ثم ترميها".. دينا الشربيني : العشرة تظهر كل شخص على حقيقته

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

في أول ظهور لها بعد شائعة انفصالها عن النجم عمرو دياب، أطلت دينا الشربيني مع الفنان عمرو يوسف، في أول حلقات برنامج "بصراحة" على شاشة "ام بي سي". في بداية اللقاء رفضت الشربيني، الحديث كليا عن وقوع الطلاق، مفضلة الحديث في أمور عامة، وقالت الشربيني أن أهم مشاكل الزواج، تحدث بعد العشرة عندما يظهر كل شخص على حقيقته وقالت دينا، و"للأسف إحنا بناخد فكرة الجواز أنها نهاية العلاقة مش بداية العلاقة،

وأضافت دينا: "الفكرة أن المشاكل الحقيقية تبدأ لما أي حد يعيش مع التاني، بتشوفه على حقيقته، لو مبينة حققت من الأول مظنش أن ده هيحصل".

وتابعت: "كل واحد من الطرفين يعتقد أنه يمتلك شريكه، ليس الرجال فقط بل حتى النساء، لما بيبقى نفسك في شنطة أوي بعد ما تمتلكها عادي ممكن ترميها على الأرض".

واستكملت: " التعود حاجة سلبية، اللي هو خلاص أتجوزتها خلاص وتحط في بطنك بطيخة صيفي، المفروض كل يوم يبقى وكأنه يوم جديد وحياة جديدة.. أنا بحب الحب أوي ومقدرش اعيش من غيره"

وعزز شائعة انفصال دينا عن عمرو دياب ما تردد انها طلبت منه زواجا رسميا لكنه رفض وطلب منها مغادرة بيت الزوجية ورغم تدخل المقربين حسب ما يتردد، إلا أن عمرو رفض العودة لها وظهر بمفرده في كل الحفلات والافراح التي أحياها في الأشهر القليلة الماضية بعد شهر نوفمبر تحديدا ، كما ظهر في إحدى المناسبات في دبي، بصحبة اولاده، ورغم تواجد دينا في دبي في نفس اليوم الا أنها لم تظهر مع دياب وظهرت بصحبة صديقتها الممثلة سلمى ابو ضيف.

وتستعد دينا الشربيني لتصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "قصر النيل" خلال الأيام المقبلة، لعرضه في شهر رمضان، وتدور أحداثه في حقبة الستينيات من القرن الماضي.

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