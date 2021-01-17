البطاريق وصلت إلى حديقة العين.. تستعرض جمالها جماعات وفرادى

المصدر: العين - وام

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين تجربتها المجانية الجديدة «موكب البطاريق» في مغامرة يستمتع فيها الزوار بمشاهدة البطاريق وهي تتمشى جماعات وفرادى أمام الحضور في ساحة عرض الطيور لأول مرة.

وقال مدير قسم رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات بالعين مياس أحمد القرقز: إن «البطاريق من الطيور التي تتميز بلطافتها وجمال حركاتها ومشيتها، لذلك ستكون هذه التجربة مليئة بالمرح والسعادة للزوار، وهي المرة الأولى التي سيشاهد الزوار بطاريق هامبولت خارج معرضها، إنما ستتمشى طليقة على العشب بكل بهجة وحرية».

وأضاف «نحرص على تعريف المجتمع بهذا النوع من الطيور عن قرب من خلال قصص مربي الحيوانات والمشرفين على رعايتها، مع الإجابة عن جميع استفسارات الزوار وتساؤلاتهم التي تتعلق ببطاريق هامبولت وعروض تغطي جميع جوانب حياتها وسلوكها وتدعم رسالتنا في صون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية».

وأعلنت إدارة الحديقة أنه يمكن للزوار من جميع الفئات والأعمار الاستمتاع بموكب البطاريق يومياً ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف مساءً دون الحاجة لحجز مسبق، إنما يكفي الحضور في الوقت المحدد بساحة عرض الطيور للاستمتاع بالتجربة والتقاط الصور التذكارية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية، وإرشادات الامن والسلامة المتبعة في حديقة الحيوانات بالعين لضمان تجربة آمنة وممتعة لجميع الزوار.

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