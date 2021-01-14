«إكسبو 2020 دبي» يحوز «سيف الشرف» البريطاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حاز «إكسبو 2020 دبي» جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لالتزام الحدث الدولي المرتقب في دبي بضمان صحة العاملين لديه وسلامتهم.

وأصبح «إكسبو دبي» واحدة من 66 مؤسسة من جميع أنحاء العالم، حصدت الجائزة المرموقة في 2020.

من جهته، قال رئيس عمليات الصحة والسلامة في «إكسبو دبي»، الدكتور روب كولينغ، إن «صحة العاملين لدينا، وسلامتهم، تمثلان أولويتنا القصوى، ونشعر بفخر كبير لحصول جهودنا المتواصلة على تقدير مجلس السلامة البريطاني، والمتمثل في جائزة سيف الشرف المرموقة»

ومجلس السلامة البريطاني واحدة من هيئات الصحة والسلامة الرائدة في العالم، إذ تقدم المنظمة الخيرية في لندن دورات تدريبية في أكثر من 50 بلداً.

ولكي تتأهل أي مؤسسة للحصول على الجائزة، عليها حصد تقييم خمس نجوم في مخطط مجلس السلامة البريطاني، للتدقيق في مجال الصحة والسلامة المعترف به دولياً، وهو ما حصل عليه بجدارة «إكسبو دبي».

وأضاف كولينغ: «نأخذ مسؤولياتنا تجاه عمالنا على محمل الجد، ويلتزم فريق العمل في (إكسبو 2020 دبي) التزاماً كاملاً باتباع السياسات التي وضعناها ضمن استراتيجيتنا (معاً أفضل)، إذ يمثل ذلك مقاربة شاملة تجاه صحة العاملين تسعى إلى إرساء القيم، وتتسم بالإيجابية، والأهم أنها مصممة لإرساء معايير سلامة جديدة أعلى، على مستوى القطاع بأكمله».

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجلس السلامة البريطاني، لورنس ووترمان: «نيابة عن مجلس الأمناء وطاقم العمل في مجلس السلامة البريطاني، أهنئ (إكسبو دبي) على تحقيقه أرفع المعايير في مجال إدارة الصحة والسلامة»، مؤكداً أن تحقيق هذا التميّز يتطلب التزاماً ودرجة احترافية فعليين. ويسرنا دعم (إكسبو 2020) في هذا الإنجاز، لاسيّما أنه تحقق في عام استثنائي، في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19».

وعلى مدى أزمة «كوفيد-19»، احتلت صحة العاملين في «إكسبو دبي» صدارة الأولويات. ولحماية عشرات الآلاف من العمال، مع مواصلة العمل على أكبر مشروع بناء في دولة الإمارات، طبّق «إكسبو دبي» برنامجاً واسع النطاق من التدابير الاحترازية في أرجاء الموقع.

لورنس ووترمان:

«تحقيق هذا التميّز يتطلب التزاماً، ودرجة احترافية».

روب كولينغ:

«نأخذ مسؤولياتنا تجاه عمالنا على محمل الجد».

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