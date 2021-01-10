المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إضاءة

اشتكى سائقو سيارات ضعف الإضاءة ببعض المناطق في شارع الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، ما يتسبب في إرباك بعض السائقين، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات تطوير أخيراً.

أرباح

يتلقى متعامل مع أحد البنوك المحلية، باستمرار، رسائل نصية تفيد بإيداع البنك مبالغ في حسابه، باعتبارها أرباحاً، لكن في المقابل يقوم البنك بعد فترة قصيرة بسحب مبالغ أخرى من حسابه من دون توضيح السبب.

مواقف

يعاني متعاملون مع القنصليات في دبي ندرة مواقف السيارات بمنطقة الكرامة، الأمر الذي يضطرهم إلى الاصطفاف بعيداً عن أماكن إنجاز معاملاتهم، واقترح بعضهم تخصيص منطقة مواقف في ساحات بعيدة، مع توفير حافلات لنقل المتعاملين لمنطقة القنصليات.

مخالف

اشتكى قراء لجوء البعض إلى وضع كمامة الوجه بطريقة مخالفة، بحيث تغطي منطقة الفم فقط، خصوصاً داخل المصاعد، وفي الأماكن المغلقة مثل المحال الصغيرة، موضحين أنه عندما يتم تنبيههم إلى ذلك يبدون انزعاجهم!

حاويات

اشتكى سكان بناية الوزّان بمنطقة القليعة في الشارقة، وضع حاويات القمامة في المنطقة الخلفية للمبنى، ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة ووصولها إلى الشقق، إلى جانب تجمع الحشرات الطائرة والزاحفة.

فواتير

طالب متعاملون مع كراجات لتصليح وصيانة السيارات في عجمان، بإلزامها إعطاء المتعاملين فواتير وخدمات للضمان بفترات مناسبة لعمليات الإصلاح وتركيب قطع غيار السيارات، وبما يدعم معايير حقوق المستهلكين في ذلك المجال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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