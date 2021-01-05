«القافلة الوردية» تدعو الجمهور إلى الانضمام لمسيرة فرسانها الـ 11

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّهت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، دعوة إلى أفراد المجتمع المحلي كافة من المواطنين والمقيمين، للمشاركة في مسيرة فرسانها الـ11 التي تنطلق هذا العام في شهر فبراير المقبل، بهدف نشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، والمساهمة في توفير الفحوص الطبيّة المجانية للكشف عن السرطان.

وتوفر مسيرة فرسان القافلة الوردية 2021 للمجتمع الإماراتي طرقاً جديدة للمشاركة في حملتها السنوية، حيث يمكن لجميع إسطبلات الخيل ونوادي الفروسية والفرسان المحترفين والهواة من جميع أنحاء الدولة المبادرة بالمشاركة في مسيرة هذا العام، وتعزيز الجهود في تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن سرطان الثدي وتخفيض عدد الإصابات به.

ويتخذ مسار الفرسان حلة جديدة في مسيرة هذا العام، حيث ستسهم إسطبلات الخيل ونوادي الفروسية المشاركة في تسهيل مشاركة أكبر عدد من الفرسان في تاريخ المسيرة، من خلال تقديم خدمات الخيول والفروسية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات خاصة لتشجيع الفرسان والفارسات من كل الجنسيات والفئات العمرية على المشاركة وتوحيد الجهود دعماً لهذا الهدف، إذ توفر المسيرة للفرسان دروساً في الفروسية، وتجربة هادئة لركوب الخيل بين الكثبان الرملية، والاستمتاع بتجربة حصرية لركوب الخيل على الشاطئ.

من جهته، قال ماجد السويدي، مدير لجنة الفرسان في مسيرة فرسان القافلة الوردية: «للمرة الأولى في تاريخها، ستشهد مسيرة فرسان القافلة الوردية الـ11 مشاركة نادي فروسية من كل إمارة على الأقل، بهدف توسيع نطاق مشاركة أكبر عدد ممكن من الأفراد في أنشطة المسيرة، وإتاحة الفرصة لهم للتطوع بوقتهم، والمساهمة في جهود جمع التبرعات».

وأضاف: «سيتم تخصيص جميع عائدات نوادي الفروسية لتغطية نفقات الفحوص الطبية المجانية، ورفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتكاليف علاج حالات الإصابة به».

وتشهد المسيرة التي تنطلق من الشارقة، وتجوب إمارات الدولة السبع، مشاركة سبعة فرسان من سفراء القافلة من الشخصيات الرسمية والبارزة، وتستقطب المسيرة الأفراد المهتمين بالعمل المجتمعي والإنساني، والطواقم الطبية، والفرسان، والمتطوعين من مختلف مكونات المجتمع الإماراتي.

- فعاليات خاصة لتشجيع الفرسان والفارسات من كل الجنسيات والفئات العمرية على المشاركة.

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