حريق يدمر استوديو تسجيل أسطورياً

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت الشرطة، أمس، أن أحد استوديوهات التسجيل الدنماركية الشهيرة، التي يستخدمها نجوم أمثال: إلتون جون وجورج مايكل، وديبيش مود وآخرين، دمرته النيران.

وتم بناء الاستوديو عام 1978 بمكان مزرعة، وذلك من جانب جون (بوك) كويست، وفي منتصف الثمانينات كان يعتبر أحد أكثر الاستوديوهات تقدماً في العالم، حيث جذب الأسماء الكبيرة بمن في ذلك جاري مور وجوداس بريست.

وباع كويست الاستوديو، الذي استخدم أيضاً في أعمال دنماركية مثل كشمير وفولبيت، عام 1992، ولم يتم استخدامه منذ سنوات عدة.

وقالت الشرطة وخدمات الطوارئ، لوسائل إعلام محلية، إن النيران كانت مشتعلة في المبنى، عندما وصلوا إلى مكان الحادث في وقت مبكر أمس.

ولم يتضح سبب الحريق، كما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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