أبوهما عامل باليومية.. توأمان ملتصقان باليمن في انتظار فصلهما

المصدر: صنعاء - رويترز

يقول أعضاء في الطاقم الطبي لمستشفى السبعين للأمومة والطفولة في العاصمة اليمنية صنعاء إن هناك حاجة ماسة لإجراء عملية فصل للتوأمين الملتصقين محمد وأحمد اللذين ولدا الأسبوع الماضي، من أجل إنقاذ حياتهما.

ووالد التوأمين عامل بسيط باليومية، كما أن اليمن فقير في الإمكانات التي تتيح له إجراء مثل هذه العملية.

ووُلد الرضيعان يوم الخميس الماضي وهما ملتصقان من القفص الصدري والمعدة، وهناك حاجة لمزيد من الفحوص لتقرير ما إذا كان هناك التصاق في أعضاء أخرى بجسميهما أم لا.

وتقول ممرضة في المستشفى الذي وُلد فيه التوأمان الملتصقان إنه لا توجد موارد في صنعاء لإجراء جراحة فصلهما، مشيرة لنقص المعدات الطبية مع إغلاق مطار العاصمة، موضحة ضرورة سفرهما للخارج من أجل فصلهما.

وأضافت الممرضة علياء العواضي «هذه الحالة تحتاج إلى سفر إلى الخارج بحيث إن عندهم الإمكانية ويعطوهم الرعاية الكاملة».

وأضافت علياء «فاتضح لنا أن في الكشافة هذي التي فعلناها حالياً أن القفص الصدري ملتصق مع البطن ملتصق جمعة (مع بعض) والقفص الصدري. بس مسألة إنه هل القلب مشترك أم الرئة أم الأمعاء أي حاجة أخرى هذي عاد إحنا بنسوي التحاليل، الفحوصات، الكشافات بالصبغة، الايكو (سونار للقلب) هذولا عاد إحنا جارين لهن (نجريهن)».

ووالد الطفلين التوأمين يدعى ياسر أحمد البخيتي (37 عاماً) وهو عامل باليومية، ويعيش في صنعاء مع زوجته وأربعة أطفال آخرين. ويقول البخيتي إنه بالكاد يكسب ما يسد رمقه وأُسرته.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تغريدة على تويتر يوم الجمعة الماضي استعداده لأن يتولى أطباؤه فحص التوأمين لمعرفة إمكانية إجراء جراحة فصلهما.

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