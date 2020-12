النصف_الحلو.. «ريتوالز»: هدايا خارجة عن المألوف

إلى جانب المنتجات المنزلية ومستحضرات العناية بالجسم المصممة لتهدئة النفوس، ولخلق لحظات يومية من الاسترخاء والهدوء، تقدم «ريتوالز» هدايا خارجة عن المألوف، بل هي تجارب شخصية فاخرة. شارك هذه اللحظات مع الأشخاص الأقرب إليك، واخلقوا ذكريات جميلة معاً. قدّم لأحبائك في هذا العيد هدية مغلفة بالامتنان. عبّر عن تقديرك لهم بواحدة من أفخر مجموعات الهدايا النابعة من القلب. اختبر فرح العطاء وانشر روح البهجة. عبّر عن امتنانك من خلال اختيارك لهدايا فاخرة، وهدايا للمنزل. كل هدية تخلق تجربة معبّرة، وتعطي التوازن، والهدوء، وتبثّ الطاقة، وتخاطب الجسم والروح. غلاف مجموعة الهدايا قابل لإعادة التدوير 100%، ويمكن الاستفادة منه بعد إفراغه من محتواه من خلال أفكار عدة كوضع صور أو رسائل أو أية أغراض أخرى فيه.

تتألّق علب الهدايا بتصميم جميل يقطر فخامة، وتحوي بداخلها تشكيلة مثالية من مستحضرات العناية بالجسم والمنزل، بما فيه مجموعة Rituals of Jing الجديدة.

مجموعات الهدايا من Rituals متوافرة على الشكل التالي: The Ritual of Ayurveda، The Ritual of Jing، The Ritual of Sakura، The Ritual of Happy Buddha، The Ritual of Samurai، The Ritual of Hammam وبسبب الطلب الكبير أيضاً تجدون The Ritual of Karma، The Ritual of Holi، والإصدار المحدود لمجموعة Amsterdam. صدرت مجموعات الهدايا بأحجام مختلفة لتناسب كل شخص على لائحة هدايا العيد، فتجدون منها الحجم الصغير، والمتوسط، والكبير، والكبير جداً.

