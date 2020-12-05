معلمة مواطنة تستعيد القدرة على السير بعد شلل لمدة عام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استعادت معلمة مواطنة القدرة على الحركة، بعد تعرضها لكسر في فقرات الظهر، إثر إصابتها في حادث مروري بليغ، ظلت على أثره قعيدة لا تتحرك سوى على مقعد متحرك لمدة قاربت العام. وخضعت المواطنة بثينة خاطر لعمليات جراحية بعد الحادث، ثم خضعت لبرنامج إعادة تأهيل مكثف في مستشفى التأهيل التخصصي بأبوظبي.

وقالت خاطر إنها خضعت لتدريب مكثف على مدار ثلاثة أشهر، لمدة أربع ساعات يومياً، لتتمكن من السير مرة أخرى. وتعمل بثينة معلمة منذ 23 عاماً، وهي أم لأربعة أطفال، إلا أنها في يوم المعلم بأكتوبر من العام الماضي، تعرضت لحادث سير على طريق عجمان الشارقة، نقلت على أثره إلى مستشفى خليفة في عجمان، ليتبين وجود كسر في فقرات الظهر، وكدمات على النخاع الشوكي، الأمر الذي استدعى إجراء عملية جراحية.

وقال الدكتور الاستشاري، مشعل القاسمي، إن «المصابة خضعت لعمليات جراحية، ثم لجلسات تأهيل، ما وفر لها فرص التعافي».

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