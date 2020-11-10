خبير بريطاني يبشر بعدة لقاحات في 2021: حياة طبيعية في الربيع

المصدر: لندن -أ ف ب

اعلن مستشار علمي في الحكومة البريطانية الثلاثاء ان "لقاحين أو ثلاثة" ضد فيروس كورونا المستجد قد تصبح متوافرة مطلع العام 2021 ما يسمح باحتمال العودة إلى حياة أكثر طبيعية في الربيع.

وقال جون بيل استاذ الطب في جامعة اوكسفورد والعضو في اللجنة العلمية التي ترفع التوصيات الى الحكومة خلال الازمة الصحية "لن أفاجأ إذا بدأت السنة الجديدة مع توافر لقاحين او ثلاثة قابلة للتوزيع".

وأضاف أمام لجنة برلمانية "انني في غاية التفاؤل لناحية توزيع لقاحات كافية في الفصل الأول من العام المقبل لتبدأ الأمور تبدو طبيعة أكثر بحلول الربيع مما هي عليه الآن". وتابع ان فرص حصول هذا السيناريو تراوح بين 70 و80%. وتأتي هذه التصريحات غداة اعلان مجموعة "فايزر" الأميركية لانتاج الأدوية وشريكتها الألمانية "بايونتيك" ان لقاحهما ضد كوفيد-19 يخفض بمعدل 90% مخاطر الإصابة بالفيروس ما احيا آمالا كبيرة في العالم.

وهذه نتائج أولية لتجارب لا تزال جارية على نطاق واسع. وحاليا يتم تطوير عشرة لقاحات في العالم وهي في المرحلة الثالثة من الأبحاث المتقدمة حيث تختبر فعاليتها على نطاق واسع على آلاف المتطوعين. وأوصت بريطانيا التي تعد من الدول الأكثر تضررا مع وفاة أكثر من 49 ألف شخص وإصابة 1,2 مليون، على 40 مليون جرعة لقاح من فايزر التي قد يجاز استخدامها خلال ثلاثة أسابيع وفقا للبروفسور جون بيل. وأكد "اعتقد اننا سنكون مستعدين منتصف ديسمبر المقبل لبدء التلقيح".

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