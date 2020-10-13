«الأرشيف» يؤكد أهمية «تحويل الوثائق من الجهات الحكومية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّم الأرشيف الوطني دورة تدريبية (عن بُعدْ)، عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان «تحويل الوثائق من الجهات الحكومية»، شارك فيها عدد كبير من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، وذلك في إطار سعي الأرشيف الوطني للتعريف بعملية تحويل الوثائق والمتمثلة بنقل الوثائق والملفات التي لم تعد قيد الاستعمال من الجهات الحكومية إلى الأرشيف الوطني، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وتأتي هذه الدورة لتعزز جهود الأرشيف الوطني المبذولة في تدريب الكوادر الأرشيفية في الجهات الحكومية بالدولة، وصقل مهاراتهم.

ركزت الدورة التدريبية الافتراضية التي حاضر فيها أخصائي أرشيف أول في الأرشيف الوطني، محمد البشر، على التعريف بدورة حياة الوثائق في الجهة الحكومية، وعملية تحويل الوثائق، مبيناً أهميتها التي تكمن في تقليص حجم الوثائق غير النشطة في المكاتب، وحفظ الوثائق في ظروف مناسبة، وضبط عملية نقل مسؤولية حفظ الوثائق إدارياً، كما بينت الدورة معايير تحويل الأرشيف التاريخي، وما يتطلبه إجراء عملية تحويل الوثائق في الجهة الحكومية، وشرح بالتفصيل أساسيات تعبئة جدول تحويل الملفات، وسجل التحويلات.

تجدر الإشارة إلى أن الأرشيف الوطني وهو يعمل على تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية، يضع ضمن أولوياته الاستدامة في الحفاظ على الموروث التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل التطور المستمر الذي تشهده، وذلك عبر جمع الوثائق التاريخية وتوعية موظفي الجهات الحكومية بأهمية تشكيل الرصيد الأرشيفي الوطني، وحفظه وفق أُسس علمية حديثة.

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