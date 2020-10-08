200 نشاط وفنون وحِرف يدوية في «ذا كلوب هاوس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يطلق «أفینیو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، اليوم، فعالية «ذا كلوب هاوس» المخصصة للعائلات، والتي تستمر حتى 28 الجاري، وتضم أكثر من 200 فعالية مجانية، تتنوع بين ورش العمل والجلسات التفاعلية المخصصة للأطفال.

وتهدف الفعالية إلى استكشاف مواهب الأطفال من خلال الأنشطة الترفيهية التي تشجعهم على الابتكار، وتوطيد العلاقات الأسرية بين الأطفال وأهاليهم.

وتنظم الفعالية، التي تمتد على 21 يوماً ضمن المنطقة D في «أفينيو البوابة»، وتستهدف الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاثة و10 أعوام، إذ جرى إعداد هذه الورش والجلسات التفاعلية بعناية، بما في ذلك الفنون والحرف اليدوية، والتجارب العلمية في سرد القصص ودروس الطبخ للطهاة الناشئين.

يشار إلى أن جميع الأنشطة التفاعلية تراعي معايير التباعد الاجتماعي، بما يوفر بيئة آمنة للمشاركين للتعلم من خلال اللعب. وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي، صالح العقربي: «نتطلع إلى الترحيب بالعائلات والأطفال في المركز، ضمن هذه الفعالية المليئة بالأنشطة التعليمية الهادفة، إذ تضم أكثر من 200 نشاط مختلف، لتكون الوجهة المثالية للأهالي والأطفال للاستمتاع بمجموعة من التجارب التعليمية والترفيهية».

ويضم «أفينيو البوابة» مجموعة من أشهر العلامات في الأزياء والمجوهرات، إلى جانب المطاعم العالمية الفاخرة، ومعارض الفنون والثقافة، كما يحرص على الامتثال لمعايير الصحة والسلامة لجميع الزوّار مع مواصلة تطبيق معايير الصحة المتبعة.

الأنشطة التفاعلية ستراعي معايير التباعد الاجتماعي بما يوفر بيئة آمنة للمشاركين.

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