فيديو: أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

المصدر: متابعة- ديانا أيوب

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن خضوعها لتجربة اللقاح ضد فيروس "كورونا"، اذ عرضت فيديو مصور لتلقيها الجرعة الأولى من اللقاح، لتتلقى بعدها الجرعة الثانية بعد 21 يوم، لتكون بذلك أول فنانة عربية تخضع لتجربة اللقاح.

وقالت أحلام في الفيديو الذي شاركته على منصاتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي: "تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذلها بلادي الحبيبة الامارات، وكلي ثقة بالقيادة الرشيدة والقطاع الطبي الإماراتي، ورغبة مني في أن أكون مشاركة في إنهاء الجائحة التي أضرت العالم، قررت أن أحصل على الجرعة الخاصة بلقاح "كورونا"، مع الأمل بأن ينتهي الفيروس، وتنتهي آلام الناس". وأضافت أحلام:"كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحن لا نشيل الهم وأنت موجود، وأنني فخورة بأن الإمارات اليوم من بين الدول التي تعمل على تحضير لقاح ضد الفيروس على أمل ان تكون الإمارات السبب في إنهاء الفيروس من العالم".

وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بخطوة أحلام في خضوعها لتجربة اللقاح.

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم pic.twitter.com/EmOc75xcXi — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

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