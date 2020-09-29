دراسة حديثة تربط بين انقطاع التنفس أثناء النوم وألزهايمر

المصدر: سيدني -د ب أ

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين انقطاع التنفس أثناء النوم ومرض ألزهايمر، وذلك بعد الكشف عن وجود علامات متطابقة لتلف الدماغ في كلا الحالتين.

ونُشرت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون أستراليون وأيسلنديون بقيادة جامعة "أر إم آي تي" في مجلة "سليب"، حسب وكالة الأنباء الأسترالية.

وكشفت الدراسة عن انعكاسات واسعة النطاق على واحد من كل أربعة رجال في أستراليا فوق سن الـ 30 عاما يعانون بدرجة ما من انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة خطيرة تحدث عندما ينقطع تنفس الشخص بشكل متكرر أثناء النوم. ولا يزال سبب الإصابة بمرض ألزهايمر غير معروف حتى الآن.

إلا أن الباحث الرئيسي بالدراسة، ستيفن روبنسون، قال إن العلماء يعلمون بالفعل أن ثمة ارتباط إلى حد ما بين انقطاع التنفس أثناء النوم وألزهايمر.

وأضاف: "نحن نعلم أنه إذا كنت تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم في منتصف العمر، فمن المرجح أن تصاب بمرض ألزهايمر عندما تكبر، وإذا كنت مصابا بمرض ألزهايمر ، فمن المرجح أن تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر من غيرك من الأشخاص في نفس عمرك".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news