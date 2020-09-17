كريم العراقي: الإمارات تمنحني القوة للانتصار على السرطان

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

توجّه الشاعر كريم العراقي بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاحتضان والاهتمام، ورعاية سموهما للفن والثقافة، معرباً عن سعادته وتقديره لحكومة دبي على منحه الإقامة الذهبية لدولة الإمارات.

وقال الشاعر العراقي المعروف، الذي يتلقى العلاج من مرض السرطان في مستشفى كليفلاند في أبوظبي، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تصريحات حصرية لـ«الإمارات اليوم»: «وسط المعاناة من هذا المرض الخبيث، أجدني محاطاً بأجمل الأخبار التي ترفع من حالتي المعنوية، وتمنحني القوة والإرادة لتخطي هذا المرض والانتصار عليه». لافتاً أنه مازال يتلقى جلسات العلاج الكيماوي، بعد أن خضع لعملية جراحية، وبمجرد أن ينتهي من العلاج سيتوجه لإتمام إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية.

وأكد أن دولة الإمارات، التي يقيم فيها منذ ما يقرب من 20 عاماً، تقدم نموذجاً عالمياً فريداً بكيفية الاهتمام بأبنائها والمقيمين من مختلف الجنسيات، كما توجه بالشكر إلى محبيه وجمهوره من مختلف الدول العربية على ما يحيطونه به من مشاعر صادقة واهتمام متواصل.

وأضاف: «شكري وتقديري للإمارات الحبيبة، التي أقيم فيها منذ 20 سنة. وشكري وامتناني للمحبة الكبيرة التي اجدها من جمهوري من مختلف الدول العربية، والتي أشعر معها بأن الفن الصادق يصل إلى القلوب، ويبقى مع الزمن. كما أشعر بأن ما اتلقاه من دعوات واتصالات هاتفية ورسائل من المجهور الكريم هو ما يمنحني القوة لتجاوز هذا المرض». لافتاً إلى عدم قدرته على الرد على كل ما يصله من اتصالات ورسائل، ولكنه يحرص على توجيه رسالة لمحبيه وجمهوريه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وقت لآخر، لشكرهم واطلاعهم على حالته الصحية، تقديراً لاهتمامهم.

وكشف الشاعر كريم العراقي أن لديه عملين جديدين، كتبهما وهو على فراش المرض، الأول عمل ضخم سيقدمه الفنان كاظم الساهر مع مجاميع، بعنوان «عراقنا يا قرة العيون». أما العمل الثاني فهو قصيدة إنسانية، استلهمها من صديق له كان شقيقه يعاني مرض السرطان. إلى جانب قصيدة «المعطف»، التي يغنيها الفنان صابر الرباعي من ألحان طلال، والتي سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل.

وكان الشاعر العراقي قد شارك مقطع فيديو قصيراً له وهو يستعد لتلقي جلسة علاج، موضحاً أنها الجلسة الرابعة له، ومازال أمامه أربع جلسات إضافية تستغرق ما يقرب من شهر ونصف الشهر. مؤكداً أن أمله في الشفاء أكبر من الألم، خصوصاً مع دعم الأصدقاء من الكتاب والشعراء والفنانين والجمهور.

• أكد أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً فريداً بكيفية الاهتمام بأبنائها والمقيمين من مختلف الجنسيات.

• أنجزت عملاً جديداً على فراش المرض للفنان كاظم الساهر بعنوان «عراقنا يا قرة العيون».

• وسط المعاناة من المرض الخبيث، أجدني محاطاً بأجمل الأخبار التي ترفع من حالتي المعنوية.

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