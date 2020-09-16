3 نجوم يستفزون 6 فنانات في «قعدة رجالة»

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يطلّ النجوم قيس الشيخ نجيب وخالد سليم ونيكولا معوض، في الموسم الثالث من برنامج «قعدة رجالة»، بعد أن أنهوا تصوير ست حلقات، استضافوا فيها شخصيات نسائية، وحاولوا استفزازهن بشكل يتيح للجمهور التعرف إلى مهارات الممثلين الذين يقدمون أدواراً وشخصيات مختلفة في كل حلقة، وكذلك آراء الضيفات في القضايا الاجتماعية، ومنهن الفنانات: فيفي عبده، وسيرين عبدالنور، وأصالة نصري.

ويعد «قعدة رجالة» - الذي يعرض على OSN - من البرامج التي حققت مشاهدات عالية بما يفوق 60 مليون مشاهدة، ومن المتوقع أن يحظى الموسم الثالث بالنجاح نفسه، نظراً لمعالجته موضوعات تطال الشباب والمساواة بين الجنسين.

وعن مشاركته في البرنامج، قال قيس الشيخ نجيب لـ«الإمارات اليوم»: «سألعب في كل حلقة شخصية مختلفة، وسأكون أحياناً عنيفاً ومتطرفاً، ولطيفاً في أحيان أخرى، وهنا تكمن متعة العمل في هذا البرنامج، فهو يقسم إلى ست حلقات، وستة موضوعات متنوعة، وست شخصيات مختلفة، مع مقدمين وممثلين من الطراز الرفيع، وكذلك هم أصدقاء قريبون جداً مني، إلى جانب الشبكة التي تقدم إنتاجاً عالي المستوى على الصعيد الفني والإنتاجي والشكل والمضمون».

وأضاف الفنان السوري: «أعتبر نفسي محظوظاً بوجودي في هذا البرنامج، وليس لدي أي مخاوف من وجود نسخ سابقة له، إذ دخلت التجربة وأعيشها بكل لحظاتها، وشخصياً أتعامل مع كل التجارب الفنية بهذا الشكل، سواء في التمثيل أو حتى في هذه التجربة، وبعيداً عن المقارنات، فكل المقدمين السابقين رائعون، ولكني أعيش تجربتي الخاصة، ولا أرى كيف قدمت من غيري، لأن هذا يشوش التركيز، ويمنع من أن يكون الشخص طبيعياً». ووصف «قعدة رجالة» بكونه يشبه ورشة العمل التي شكلت ما يشبه العودة إلى أيام الدراسة والتعلم والارتجال.

وعن تعرّض البرنامج للانتقادات في الموسمين السابقين، لجهة استفزازه للنساء، أكد قيس أنه في البداية كانت الفكرة مرعبة بالنسبة له، خصوصاً في الحلقتين الأولى والثانية، موضحاً أنه حين يمثل الشخصيات يأخذها إلى أبعد مدى، فيقدم وجهات نظر بعيدة كل البعد عنه شخصياً، ولكن في الوقت عينه قد يكون للجمهور انتقادات كبيرة عليها، وهي لا تشبهه، ولكن في الأخير هو دور، وختام البرنامج تقدم انجي كيوان وجهات النظر الحقيقية لكل ممثل. وحول رأيه بالمرأة، قال إنه يراها المحرك الأساسي للحياة، فهي الداعمة والمنجزة الحقيقية.

تحدٍ حقيقي

من جهته، تحدث الفنان خالد سليم عن القالب الذي جذبه إلى البرنامج، إذ يقوم على تقديم شخصيات مختلفة ومتميزة، ما يعد تحدياً لأي ممثل، فهو يستفزه لتجسيد شخصيات لا تشبه بعضها، وكذلك لا تشبه شخصية الفنان الحقيقية بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن تصوير الحلقات الست تم في يومين، وهذا يعد تحدياً كبيراً. ونوّه النجم المصري بأن شخصيته تعتمد على الارتجال، فليس هناك نص مكتوب مسبقاً، بل كل الذي يقدم في الحلقة ينبع من الارتجال اللحظي، إذ يكون هناك التزام بالقضية الواحدة التي تقدم في الحلقة، والبناء على كلام وردود فعل الضيفة، بحيث يتم الإصرار على رأي أو تهميش رأيها أو استفزازها تبعاً للشخصية التي يقدمها كل شخص، واصفاً البرنامج بأنه ليس تقليدياً بالمرة، وإنما تدريب في التمثيل، فهو مسرح يعتمد على سرعة البديهة، ورد الفعل الصحيح.

وعن التناغم بين المقدمين، نوّه سليم بأن كل مقدم يعرف منطقته بالضبط، وكذلك يدرك كل مقدم متى يتحدث ومتى يرد، وأحياناً يكون الموضوع من دون تحضير، ولكنْ هناك تناغم كبير في كثير من الأمور، كما أن الجميع متواضع، وهناك علاقة مميزة على المستوى الإنساني، موضحاً أنهم عملوا على استفزاز كل الضيفات وبشكل متساوٍ.

رهان على النجاح

من ناحيته، أكد الفنان نيكولا معوض، أن ظهوره في هذا الموسم من البرنامج سيقوم على شخصيات عدة، لأن النسخة الجديدة من «قعدة رجالة» تتيح لكل ممثل لعب أكثر من شخصية، وليس شخصية واحدة طوال الموسم، وكممثلين فقط طلبنا على هذا الأساس، مشيراً إلى أن التمثيل يتقدم على جانب التقديم في البرنامج، والناس ستحبه، لأنها ستكون في حالة انتظار لما يقدمه كل ممثل في كل حلقة.

وعن القدرة على استفزاز النساء، ذكر الفنان اللبناني أن «كل رجل يمتلكها.. لكن الجميل في البرنامج أنه يتم وضع هذه القدرة في مكانها الصحيح، لأن الجمهور يعرف أنها مجرد لعبة، وبالتالي تكون نوعاً من (فشة الخلق)».

وأضاف معوض أن وجود الجانب التمثيلي في البرنامج، والمدعم بقوة في هذا الموسم بفقرة إنجي كيوان، التي تظهر آراء الممثلين الحقيقية في القضايا المطروحة، أسهم في ذهاب الممثلين إلى التطرف في الاستفزاز.

ولفت إلى أن رهاناته كانت على التجربة لكونها جديدة بالنسبة إليه «فهذه المرة الأولى التي يعرض عليّ تقديم برنامج من هذا النوع، فهي فرصة تنمي بداخلي شخصية الممثل، لأنها تعتمد على الارتجال».

اعتبر وجود نسختين من العمل أمراً إيجابياً لإتاحة المعرفة المسبقة للممثل بمدى نجاح البرنامج، وإقبال الجمهور عليه، موضحاً أنه في العمل يجمع بين مهاراته الإخراجية والتمثيلية والتقديم، إذ يحرص على أن يستفيد كل جانب من الآخر.

ضيفات الموسم الثالث

يعد «قعدة رجالة» من البرامج الحوارية الأولى التي ستقدم على «أو.أس.أن» وكذلك على المنصة الافتراضية. وسيستضيف البرنامج في موسمه الثالث الفنانات: فيفي عبده، وسيرين عبدالنور، ونادين نجيم، وأصالة نصري، وشمس، ونيللي كريم.

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