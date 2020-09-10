السلاحف البحرية على جزيرة قبرص.. في خطر

المصدر: بافوس (قبرص) - رويترز

أكّد علماء أن تغيّر المناخ يفاقم التهديدات التي تحيق بصغار السلاحف البحرية، وهي تشق طريقها إلى خارج الجحور في الرمال، وتحاول الوصول إلى البحر بعد خروجها من البيض على جزيرة قبرص.

وذكرت منظمة ميداسيت المعنية بحماية السلاحف البحرية في البحر المتوسط أن تغيّر المناخ يتسبب في ارتفاع مستويات البحر وهبوب عواصف عاتية بوتيرة أكبر ممّا يعرّض مناطق تكاثرها للخطر.

ويمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تحول دون فقس البيض، وحتى إذا لم يلحق الضرر بجحورها على الشاطئ فإن عدداً قليلاً من السلاحف البحرية ينجو من محنة الوصول بسلام إلى البحر في كل سنة.

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