نجاح إكثار طائر «المطوق العربي» في «خور كلباء»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن استمرار نجاح تكاثر طائر الرفراف المطوق العربي في محمية أشجار القرم بخور كلباء حتى وصل العدد إلى 131 طائراً، وقام فريق البحث العلمي في الهيئة بتجربة إكثار عدد من بيوض هذا الطائر، وذلك بوضعها في حاضنة، حيث تعتبر أول عملية ناجحة من نوعها على المستوى العالمي.

ونجح خبراء الهيئة للمرة الأولى في تربية ثلاثة طيور في الأسر من البيض الذي تم جمعه خلال موسم التكاثر هذا العام، حيث تم جمع بيضة واحدة من خمسة أعشاش مختلفة ثم فقسها في حاضنات في مركز كلباء للطيور الجارحة، ويعتبر هذا أول جهد ناجح من نوعه دولياً للأنواع الفرعية.

ويعيش الرفراف المطوق العربي الذي يعد من الأنواع النادرة من الطيور فقط في محمية القرم في خور كلباء، وهي من الأنواع الفرعية المعترف بها، وهي مختلفة وراثياً عن غيرها من طيور الرفراف المطوق في بقية العالم. تعداد هذا النوع مستقر نسبياً في المحمية لكنه مازال يواجه تهديدات لبقائه، مثل التلوث، وأنواع الطيور الدخيلة، ونطاق الموائل المحدود للغاية المحاط بالنشاط البشري.

وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات في الشارقة هنا سيف السويدي: «يتم حالياً الاعتناء بفرخ طائر الرفراف المطوّق العربي في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية في المنطقة المجهزة برعاية صغار الحيوانات والطيور، حيث تعد دولة الإمارات موئلاً لعدد كبير من أنواع الطيور المقيمة والمتكاثرة في مختلف المواسم، وتستضيف سنوياً أسراباً من الطيور الزائرة لوقوعها على مسار مهم لهجرة الطيور بين أوروبا وآسيا وإفريقيا».

وتتميز محمية أشجار القرم في خور كلباء بأنها تضم أكبر غابات القرم في الساحل الشرقي، إضافة إلى أن تربتها غنية بالمواد المغذية والمخزون الكبير من الكربون الأزرق. وتعد بيئة المحمية مميزة لتكاثر العديد من أنواع السلاحف البحرية والأسماك والسرطانات، وأنواع عديدة من اللافقاريات التي تشكل غذاءً للعديد من الطيور، ومنها الرفراف المطوق العربي.

نجح خبراء الهيئة للمرة الأولى في تربية ثلاثة طيور في الأسر من البيض الذي تم جمعه.

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