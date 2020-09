النصف_الحلو.. 3 نصائح من FOREO لصحة البشرة

مع عودة الناس لمزاولة أعمالهم وأنشطتهم اليومية من جديد بعد الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19»، تغيرت العادات اليومية من جديد وانتهت فترة البقاء في المنزل بملابس النوم المريحة وعادت وتيرة الحياة السريعة والعمل خارج المنزل. وتغير روتين الجمال بالنسبة للسيدات أيضاً مع قيامهن بأنشطة متعددة، مثل السفر أو قضاء عطلة محلية أو العودة إلى العمل من المكتب مرة أخرى.

ومن المعروف أن البشرة تتعرض للعديد من العوامل التي تؤثر فيها سلباً أثناء السفر والتنقل. ويمكن أن تتسبب المرتفعات وتقلبات الطقس وتغيير نوع المأكولات أثناء السفر إلى بلد جديد في ظهور بثور في البشرة. كما يمكن أن تتضرر البشرة أثناء قضاء الوقت على شاطئ البحر أو خلال الإجازة المحلية. ولحماية البشرة خلال هذه الأوقات ومساعدة السيدات على الحفاظ على روتين الجمال وتطبيقه بنجاح خارج المنزل وداخله على حد سواء، تقدم FOREO النصائح التالية للحفاظ على روتين الجمال بالمستوى نفسه الذي كان عليه أثناء فترة البقاء في المنزل:

مرطب للبشرة

لا شك أن السفر إلى إحدى الدول الاستوائية يُشكل تجربة مميزة للغاية. لكن هذه التجربة قد تسبب بعض المشكلات للبشرة. لذا، تنصح FOREO السيدات باستخدام قناع مرطب خلال رحلة الطيران، ما يمنح البشرة نعومةً فورية وترطيباً مثالياً. FOREO’s Farm to Face Collection will be your perfect go-to smart mask. وتحتوي هذه الأقنعة على مكونات طبيعية تم جمعها من أنحاء العالم كافة. وتتميز بمكونات طبيعة كلياً، وهي غنية بالمغذيات الضرورية لبشرة صحية. وخضعت هذه الأقنعة كافة للاختبارات الجلدية المتخصصة، مع الالتزام بمبادئ الرفق بالحيوانات، وتتميز ثلاثة منها بمكونات نباتية كلياً. وتتوافق هذه الأقنعة بشكل مثالي مع أجهزة UFO من FOREO، لتتيح للسيدة العصرية تجربة علاجية تجميلية ناجحة كلياً. وباستخدام جهاز UFO لمدة 90 ثانية فقط، يمكن للسيدة توفير المزيد من الوقت والاستمتاع بقسط إضافي من النوم أثناء الرحلة. كما يستعين الجهاز بتقنيات التسخين والتبريد مع تقنية العلاج الضوئي LED، ليمنح البشرة أفضل عناية ممكنة. ويمتاز الجهاز بنظافته العالية واستخدامه العملي، الأمر الذي يضمن نظافة المقعد في الطائرة.

الخروج من دون مكياج

يُعتبر السفر فرصة لمنح البشرة استراحة من مستحضرات التجميل الكثيفة. فلا داعي لتطبيقها على الوجه أثناء التنقل بالسيارة أو السفر بالطائرة. لأن مستحضرات التجميل تزيد من فرصة ظهور الإرهاق على الوجه عند نهاية الرحلة. وتنصح FOREO السيدات بتنظيف الوجه من آثار مستحضرات التجميل باستخدام جهاز LUNA mini 3 الذكي لتنظيف الوجه وتدليك البشرة. ويتميز الجهاز بتنظيف المسامات بعمق بفضل تكنولوجيا نبضات T-sonic الفعالة لإزالة المكياج والإفرازات الدهنية والأوساخ. وللحصول على بشرة تفيض نضارة، تم تزويد الجهاز بخاصية Glow Boost الجديدة التي تنظف البشرة خلال 30 ثانية فقط، ليمنح الجهاز البشرة نقاءً وإشراقاً ويشجع السيدات على غسل الوجه والاستمتاع ببشرة نقية وصافية. ويتميز جهاز LUNA mini 3 بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، ما يجعله مثالياً لحقيبة السفر أو حقيبة اليد الصغيرة أو الحقيبة الرياضية. ويعمل الجهاز على تنظيف البشرة بعمق خلال وقت قصير ليمنحها الانتعاش والنضارة.

واقٍ من الشمس

من المؤكد أنك تحرصين على استخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس أثناء التواجد على الشاطئ والجلوس تحت الشمس. إلا أن هذا الكريم ضروري أيضاً أثناء السفر على متن الطائرة. إذ يمكن أن تتعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية الضارة أثناء السفر جواً. وكلما ارتفعت الطائرة في الجو يتضاعف مستوى تعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية. وفي حال الجلوس بجوار النافذة في الطائرة خلال رحلة طويلة أثناء النهار، تنصح FOREO السيدات بإغلاق النافذة وإعادة تطبيق الكريم الواقي من الشمس بعد تنظيف الوجه دائماً.

مستحضرات متعددة الأغراض

تنصح FOREO السيدات باستخدام مستحضرات تجميل متعددة الأغراض لتناسب حقيبة اليد أو حقيبة السفر. مثل استخدام مستحضر التسمير كظلال للعينين أو محدد للشفاه أو آيلاينر أو حتى أحمر خدود.

