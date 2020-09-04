بيروت في انتظار"معجزة" بعد شهر على الانفجار.. شخص قد يكون حيا تحت الركام

المصدر: بيروت-أ ف ب

ينهمك عمال إنقاذ الجمعة في البحث عن ناج محتمل تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت، المدينة المنكوبة التي تحبس أنفاسها في انتظار "معجزة"، بعد مرور شهر على انفجار مروّع أغرق اللبنانيون في صدمة لم يفيقوا منها بعد.

وأحيت الأنباء عن إمكانية العثور على شخص على قيد الحياة في شارع مار مخايل المنكوب، آمال كثيرين في بلد ما زال ينوء تحت عبء فاجعة غير مسبوقة خلّفت 191 قتيلاً وتسببت بإصابة أكثر من 6500 بجروح وشرّدت نحو 300 ألف من منازلهم. وتفيد تقديرات رسمية عن استمرار وجود سبعة مفقودين على الأقل.

وواصل عناصر الدفاع المدني وعمال إنقاذ صباح اليوم عمليات البحث تحت أنقاض مبنى مدمّر في شارع مار مخايل في بيروت غداة رصد فريق بحث وإنقاذ تشيلي وصل حديثاً إلى بيروت، عبر جهاز مسح حراري متطور، "نبضات قلبط في المكان الذي استدلّ كلب مدرّب برفقتهم الى رائحة فيه.

ويرفع العمال الحجارة والركام بأيديهم، وفق ما شاهد مصور في وكالة فرانس برس، بعد استقدام رافعتين ليلاً عملتا على إزالة جدران كانت مهددة بالسقوط.

وقال مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى"نعمل منذ ساعات الليل من دون توقّف، رفعنا أنقاضاً لكن لم نصل إلى نتيجة بعد".

وأوضح نيكولاس سعادة الذي يعمل في منظمة تتولى التنسيق بين فريق البحث التشيلي والدفاع المدني، لفرانس برس "بعد إزالة الأنقاض الكبيرة، أجرينا مسحاً جديداً لرصد نبضات قلب أو نفس، وأظهر المسح معدلاً منخفضاً.. سبعة في الدقيقة الواحدة" بعدما كان سجّل سابقاً معدلاً تراوح بين "16 إلى 18" في الدقيقة.

ويحاول عمال الإنقاذ، وفق سعادة، "العثور على نفق.. يسمح لأحد أعضاء الفريق التشيلي بالدخول والبحث عن أي ناج أو جثة". وتحوّل المبنى الى كوم ركام نتيجة الانفجار، ما جعل عمليات البحث تتطلب مهارات عالية ودقة.

وعلى الرغم من شبه استحالة وجود حياة بعد شهر على الانفجار، يتعلق كثيرون بالأمل الضئيل.

وأثار توقّف عمليات البحث لبعض الوقت ليلاً غضباً واسعاً في المنطقة المنكوبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن قيادة الجيش أوضحت الجمعة أن العمل توقف لساعتين ليلاً "بسبب خطر انهيار أحد الجدران المتصدعة في المبنى".

وكتب المهندس جاد نصرالله تحت صورة التقطها لعمليات البحث "لست قادراً إلا على التفكير بحلّ وحيد: عنصر بشري يتسلل من بين الركام، يشق طريق المتمسكين بإشارة الحياة التي تصرخ من تحت".

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