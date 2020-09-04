أسهل وأسرع وأقلّ ألماً .. نجاح اختبارات اللعاب في الكشف عن "كورونا"

المصدر: د ب ا

توصلت دراساتان حديثتان إلى أن الاختبارات التي تبحث عن الفيروس في عينات اللُعاب، يمكن الاعتماد عليها تقريبا مثل اختبارات مسحة الأنف ، بحسب تقرير نشرته مؤخرا صحيفة "لوس انجليس تايمز" الأمريكية.

ومن المؤكد أن مثل هذا التطور سيكون أمرا مرحبا به من أي شخص يفضل تجنب مشقة إدخال أداة طويلة وقاسية بعمق كبير في تجويف انفه لدرجة الشعور بأنها تدغدغ مخه.

وليست هذه هي الفائدة الوحيدة لاختبارات اللُعاب، فإلى حد كبير، يمكن لأي شخص إجراء اختبار اللُعاب للكشف عن كورونا ، لذلك ليست هناك حاجة إلى الذهاب إلى مركز إجراء الاختبار. كما أن ذلك يوفر الوقت بالنسبة للعاملين في المجال الطبي ، ويجنبهم التعرض المحتمل للإصابة بالفيروس.

وفي إحدى الدراستين الجديدتين ، قام فريق من "جامعة ييل" البحثية الأمريكية بتحديد 70 من مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات، والذين تأكدت إصابتهم بالفيروس عبر مسحة الأنف التقليدية. وكان الباحثون يطلبون في كل مرة يتم فيها إجراء مسحة الأنف لأي من هؤلاء المرضى، بأن يجري نفس المريض اختبارا باستخدام عينة لُعاب أيضا.

وتوصل الباحثون إلى أن اختبارات اللُعاب أدت دورا أفضل في الكشف عن الفيروس. وخلال الأيام الخمسة الأولى بعد تشخيص الإصابة، جاءت 81 في المئة من اختبارات اللُعاب إيجابية، مقابل 71 في المئة لاختبارات مسحة الأنف. وتواصلت هذه الفجوة على مدار الأيام العشرة التي تلت التشخيص. وإلى جانب ذلك، عثر الباحثون على نسخ من المادة الوراثية لفيروس كورونا في لعاب المرضى، أكثر مما عثروا عليه في العينات المأخوذة عبر الأنف.

ورغم أن اختبار مسحة الانف ساعد في اكتشاف حالات عدوى على نحو أكثر من اختبار اللُعاب، جاء أداء النوع الثاني طيبا بدرجة تكفي لاعتباره أداة فحص، بحسب ما كتبه فريق الباحثين من "جامعة أوتاوا" ، و"جامعة دالهوسي" و"مختبر الأحياء الدقيقة"، في كندا.

وكتب معدو الدراسة: "يوفر اختبار اللُعاب مزايا محتملة"،وأضافوا: "جمع (العينات) لا يتطلب أفرادا مدربين أو معدات للحماية الشخصية ، ويمكن إجراؤه بعيدا عن مراكز الاختبار، كما يمكن السماح به على نحو أفضل وسط الجموع السكانية الصعبة، أو بين الأطفال."

لاحظ باحثو "ييل" بعضا من نفس هذه الفوائد، وأضافوا المزيد. فالاختبارات باستخدام عينات اللُعاب تغني العاملين في مجال الرعاية الصحية عن التواصل المباشر مع أناس ربما كانوا مصابين بالفيروس، مما يقلل من خطر انتقال العدوى. وكتب الفريق أيضا أن القدرة على إجراء اختبار دون وجود أطقم طبية، يزيل "عائقا رئيسيا أمام إجراء الاختبارات".

ويرى الدكتور ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، أن اختبارات اللُعاب يمكن لها أن تسمح باستمرار عمليات الفحص حال وجود نقص في الكواشف الكيميائية اللازمة لاختبارات مسحة الأنف.

وقد سمحت الإدارة باللجوء لخمسة من اختبارات اللُعاب، على الأقل، في حالات الطوارئ، بينها الاختبار الذي طوره باحثو ييل.

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