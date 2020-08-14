الصحة العالمية: "كورونا" لا ينتقل عبر الطعام .. ويموت خلال الطبخ

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل المحتدم بشأن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا عبر الطعام، وذلك بعد شهور من السؤال العالمي المطروح، هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطعام ، كما ينتقل عبر الهواء .

وبحسب واشنطن بوست، فقد دعت المنظمة العالمية في بيان، إلى عدم الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية، مشيرة الى انها بادرت بعد رصد الفيروس بمدينة شينزين خلال فحص روتيني لعينات من أجنحة الدجاج المثلج المستورد بفحص أشخاص واقاربهم لمسوا المنتجات الملوثة وجاءت جميع الفحوص سلبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنه “إذا كان الفيروس فعلا في مواد غذائية، رغم أن لا أمثلة لدينا على انتقاله في الطعام عند تناول أحدهم منتجا غذائيا، فإن الفيروس يتم القضاء عليه مثل فيروسات أخرى، عند طهو اللحم والخضروات جيدا".

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