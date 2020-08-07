النصف_الحلو.. الحليب غذاء أساسي لنمو طفلك

لماذا يعتبر الحليب مشروباً مغذياً يستهلكه الجميع على اختلاف أعمارهم، ولماذا يوصي خبراء التغذية بالاعتماد على الحليب المدعّم بشكل خاص؟ إليكم بعض أبرز الأسباب لذلك:

يحتاج الجسم إلى تغذية سليمة تمّده بالعناصر المغذية اللازمة للنمو بالصورة المثلى، ولدى الأطفال على وجه الخصوص حاجات غذائية أكثر من البالغين، وهم غالباً عرضة لخطر نقص المغذيات الدقيقة، حيث يبدؤون بالتعرف إلى أغذية مختلفة ويكتسب الكثير منهم عادات أكل انتقائية وصعبة في سن مبكرة.

وفي حين يعد حليب الأبقار غير المدعّم غنياً بعناصر الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبروتين، فإنه يحتوي على نسب منخفضة من بعض المغذيات الدقيقة المهمة للنمو، منها الحديد الذي يعدّ أكثر أنواع المغذيات الدقيقة شعبية في العالم، ويعاني الأطفال في الشرق الأوسط في سن المدرسة فقر الدم جراء نقص الحديد.

وعلى الصعيد الإقليمي، تنتشر مشكلات نقص المغذيات الدقيقة مثل الحديد واليود وفيتامينات «أ» و«د»، ويتصدّر نقص الفيتامين «د» قائمة المشكلات التي يواجهها الناس من مختلف الأعمار.

أما اليود، وهو من المعادن الأساسية، التي تلعب دوراً رئيساً في دعم النمو الإدراكي، فإن نقصه أصبح اليوم مشكلة عالمية تؤثر على أكثر من 50% من الأطفال في سن المدرسة بالمنطقة. ويعاني نحو 27% من الأطفال في المنطقة من النقص في فيتامين «أ» الذي يقوي نظام المناعة.

وبالتالي، يمكن للحليب المدعّم أن يلعب دوراً أساسياً في سد الفجوات الغذائية في وجبات طعام الأطفال، حيث يوفر المغذيات الدقيقة التي تعالج النقص وتغطي الاحتياجات الغذائية للأطفال في الصفوف الدراسية الأولى، وتسهم عملية تدعيم حليب الأطفال بالعناصر الغذائية في توفير منتجات تلبي احتياجاتهم وفقاً للمرحلة العمرية، فقد خصّص محتوى المغذيات الدقيقة للأطفال في سن المدرسة لدعم ثلاثة ركائز صحية رئيسة مقدمة من نستلة:

النمو البدني: عبر توفير البروتينات عالية الجودة والكالسيوم وفيتامين «د» لدعم نمو العظام والعضلات.

دعم النظام المناعي: عبر توفير الفيتامينات والمعادن التي تدعم نظام المناعة كالزنك والفيتامينات «أ» و«ج» والتي تعزز حماية الأطفال في مرحلة استكشافهم للعالم من حولهم.

النمو الإدراكي: عبر تزويد الأطفال بعنصر الحديد الذي يدعم قدرات العقل والوظائف المعرفية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من فيتامينات «ب» التي تساعد في الحفاظ على نشاطهم وتركيزهم طوال سنوات التعلم.

يحتوي حليب الأبقار غير المدعّم على نسب منخفضة من المغذيات الدقيقة المهمة، منها الحديد.

يتصدّر نقص الفيتامين «د» قائمة المشكلات التي يواجهها الناس من مختلف الأعمار.

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