"صيف دبي" : تسوقوا بلا ضريبة القيمة المضافة

المصدر: دبي - وام

تقدم الدورة الحالية من "مفاجآت صيف دبي 2020 " للمتسوقين فرصة الاستمتاع بأسبوع كامل من التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة من العلامات التجارية الشهيرة وذلك بالتعاون مع برنامج الولاء "كلوب أباريل" وموقع التسوق الالكتروني 6thStreet.com.

ويمكن للسكان والزوار الإستفادة من العروض الترويجية في مختلف أنحاء مدينة دبي على مدار الساعة ابتداء من يوم غد "الجمعة" وحتى الخميس المقبل 13 من أغسطس الجاري للحصول على منتجات من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء والموضة التي تفضلها العائلات في متاجر "كلوب أباريل" وعلى شبكة الإنترنت من خلال 6thStreet.com.

وفي إطار أسبوع التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة يمكن لأعضاء "كلوب أباريل" الفوز بآلاف النقاط عند إنفاق مبلغ 200 درهم ..كما يمكن لـ 24 متسوقا خلال العرض الذي يستمر طيلة الأسبوع الفوز بـ 1,250 نقطة من "كلوب أباريل" ..بينما سيفوز 7 أشخاص بـ 10 آلاف نقطة .

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي - التي انطلقت في 9 يوليو الماضي وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري - جزءا من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضا ترويجية وتجارب حصرية.

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