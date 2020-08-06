إنفوغرافيك.. أول رحلة تجارية إلى الفضاء تعود بنجاح

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

عاد رائدا الفضاء الأميركيان: داغ هيرلي وبوب بنكن، إلى الأرض بعد قضاء شهرين بمحطة الفضاء في رحلة تجارية، بالمشاركة بين وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وشركة «سبيس إكس»، التي يمتلكها رجل الأعمال إيلون ماسك. وهبطت مركبة «دراغون» بنجاح على الماء، وكان هذا الهبوط الأميركي الأول على المياه منذ مهمة «أبولو» 1975. الإنجاز حققته شركة «سبيس إكس»، وهي الشركة المصنعة لصواريخ «فالكون 9»، التي يعاد استخدامها لزيادة رحلات الفضاء وتقليل كلفتها. وتقول الوكالة الحكومية إن الاتصال بمزودي الخدمة، بهذه الطريقة، سيوفر لها مليارات الدولارات، التي يمكن تحويلها لإيصال رواد فضاء إلى القمر والمريخ.لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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