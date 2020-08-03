فرار قطة احتجزت في سجن في سريلانكا بعد "تهريبها المخدرات"

المصدر: أ ف ب

هربت هرّة احتجزت في السجن الرئيسي في سريلانكا بعد محاولتها تهريب مخدرات وبطاقات هواتف خلوية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الاثنين.

وقد رصد الهرة يوم السبت مسؤولو الاستخبارات في سجن ويليكادا الذي يخضع لحراسة مشددة، وفق عنصر من الشرطة.

وأضاف المصدر نفسه أن نحو غرامين من الهيرويين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضبطت في كيس بلاستيك صغير مربوط حول عنق القطة.

وأوردت صحيفة "ارونا" أن الهرة هربت الاحد من غرفة كانت محتجزة فيها.

ولم يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.

وكان السجن أفاد عن زيادة في حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف المحمولة وشواحن الهواتف فوق جدرانه في الأسابيع الأخيرة.

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