بالفيديو.. المرموم.. معجزة الصحراء

المصدر: وجيه السباعي - دبي

نشر مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، صورة من الجو لمحمية المرموم، تبرز معالمها كلوحة فنية في صحراء دبي، من إبداعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكتب الهاجري عبر حسابه على «تويتر»: «هندسها # محمد بن راشد آل مكتوم.. محمية المرموم معجزة الصحراء». وتُعد محمية المرموم أكبر محمية صحراوية غير مسورة في الدولة، وتضم أكثر من 250 ألف شجرة محلية تضم 44 نوعاً.

وتجمع المحمية أكثر من 220 نوعاً من الطيور المستوطنة، والمهاجرة، منها طيور الزرزور، التي تستوطن إفريقيا، وتوجد لأول مرة في الدولة، وتضم المحمية أيضاً العديد من الحيوانات البرية مثل الريم والمها العربي، وأكثر من 22 نوعاً من الزواحف.

وتعتبر محمية المرموم منطقة سياحية بيئية يتوافد عليها أكثر من مليون زائر سنوياً، وتضم 56 بحيرة أشهرها بحيرات القدرة وبحيرة الحب وبحيرة إكسبو، وفيها منصات لمراقبة الطيور والحيوانات.

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