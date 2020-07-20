نجم محبوب في الشارع.. وزير الصحة الأردني جرّاح ينقذ بيديه حياة مريض

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

منذ بدء أزمة كورونا لمع نجم وزير الصحة الأردني جراح القلب المعروف سعد جابر، بعد أن بدأ يظهر على التلفزيون كل يوم في السادسة مساء، في مؤتمر صحفي يومي، لعرض تطورات الحالة الصحية والطبية في المملكة، وانتشار الفيروس وأعداد الإصابات. وأصبح للوزير الأردني معجبيه الكثيرين، والذين تناقلوا صوره على مواقع التواصل مشيدين بمهنيته وصدقه مع الجمهور. وصار نجما محبوباً في الشارع الأردني وهو الأمر الذي نادرا ما يحظى به وزير عربي.

حتى أنه لاحقا صار موضع إشادة من الجنس الآخر بوسامته وأناقته اللافتة، وصار جمهور مواقع التواصل يتناقلون تفاصيل عن حياته الشخصية وصور عائلته بحب لافت.

واليوم لفت الوزير الأردني الأنظار من جديد، وحاز على معجبين ومحبين جدد، حيث أجرى بنفسه عملية جراحة قلب مفتوح لانقاذ مريض عمره 49 سنة أدخل إلى المستشفى بحالة طارئة نتيجة تضيق للشرايين التاجية بنسبة 95% .

وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور جابر، أجرى المداخلات الجراحية مع الفريق الطبي المتخصص بتركيب وصلات شريانية ووريدية لتغذية عضلة القلب نتيجة للتضيق الشديد في جميع شرايين القلب، مؤكدة في السياق ذاته انها ضمن العمليات التي يجريها الدكتور جابر، في مستشفى حمزة لكنها الأولى التي جاءت بعد انشغالاته المستمرة في جائحة كورونا. كما أنه من النادر جدا أن يبقى الوزير على رأس عمله الطبي بعد تولي الوزارة.

وقال رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الأمير حمزة الدكتور حسين الدبوبي، إن المريض أدخل إلى المستشفى بحالة طارئة نتيجة لتضيق في الشريان الرئيسي الأيسر بنسبة 70% وتضيق في الشريان الأمامي الأيسر بنسبة 90%، وتضيق بالشريان الخلفي المنعكس 90%، وتضيق بالشريان التاجي الأيمن بنسبة 95%.

وأوضح أن ظروف العملية جاءت ضمن المعايير الطبية العالمية من حيث توفر الأجهزة الطبية المتقدمة والحديثة والتعقيم في أعلى المستويات المطلوبة حيث امتدت 4 ساعات.

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