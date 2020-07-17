مسبار يلتقط صوراً للشمس من مسافة 77 مليون كيلومتر

المصدر: واشنطن -رويترز

بدأ المسبار الفضائي «سولار أوربيتر»، الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة، في فبراير الماضي، بتشغيل أدواته العلمية العشر على متنه والتقط أول صور للشمس.

ووفقاً لعلماء وكالة الفضاء الأوروبية، فإن الصور التي تم التقاطها في منتصف المسافة بين الأرض والشمس، على بعد 77 مليون كيلومتر، تتجاوز التوقعات بالفعل. ولم يتم التقاط صور للشمس مطلقاً من قبل من هذه المسافة القصيرة.

ومن المتوقع أن يصل المسبار، الذي يتحكم فيه مركز عمليات الفضاء الأوروبي في مدينة دارمشتات الألمانية، إلى مسافة تبعد 42 مليون كيلومتر فقط من الشمس. وقامت بتطوير المسبار وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ووكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، وتهدف هذه المهمة، التي تقدّر كلفتها بنحو 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، إلى تقديم رؤى جديدة عن الشمس.

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