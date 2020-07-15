بالفيديو.. شاب مصري يزيد رصيده من الأرقام القياسية «في 30 ثانية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح الشاب المصري محمود محمد أيوب (23 عاماً) في تحقيق الرقم القياسي لأكثر عدد من الخطوات الهوائية خلال 30 ثانية، في إنجاز اعترفت به «غينيس للأرقام القياسية»، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم.

وقالت المؤسسة العالمية إن أيوب حقق 56 خطوة هوائية محطماً الرقم القياسي العالمي السابق الذي وقف عند 51 خطوة.

وقالت «غينيس للأرقام القياسية» إن محمود أيوب يمتلك مقومات مميزة تجعله مرشحاً لتحطيم مزيد من الأرقام القياسية في المستقبل، إذ نجح الشاب المصري بحصد ثلاثة ألقاب من قبل، لايزال اثنان منهما مسجلين باسمه حتى الآن. فإضافة إلى الرقم الجديد، يحمل أيوب الرقم القياسي لأكبر عدد من تمارين الضغط بالإبهام في دقيقة واحدة.

وشهد الحفل، الذي عقد أمام معبد هيبس التاريخي في مدينة الخارجة المصرية، أحد أعضاء هيئة تدريس جامعة الوادي الجديد التي تخرج فيها أيوب، ومدربه الرياضي، وبعض أصدقائه.

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