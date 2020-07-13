تقنية جديدة للتواصل بين الروبوتات عن طريق الفيرومونات

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة مانشستر في بريطانيا تقنية جديدة للتواصل بين الروبوتات، استوحيت فكرتها من أسلوب التواصل عن طريق الفيرومونات، الذي يحدث في عالم الحشرات والحيوانات.

والفيرومونات هي مواد كيميائية تفرزها الحشرات وبعض الحيوانات في البيئة المحيطة، لاستثارة سلوكيات معينة في حشرات أو حيوانات أخرى من الفصيلة نفسها.

ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث فراشيد أرفين، وهو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة قوله، إن «الفكرة الرئيسة هي تطوير منظومة للاتصال استوحيت فكرتها من أنظمة التواصل بواسطة الفيرومونات في المجتمعات الحيوانية».

وتستند منظومة أرفين إلى نظام «سي.أو.إس»، وهو نظام لاستخدام الضوء في استثارة إفراز الفيرومونات لدى الإنسان والحيوان. وجرب الباحثون نظام الفيرومونات الاصطناعي على مجموعة روبوتات صغيرة تتحرك معاً وتتأقلم على عوامل بيئية مختلفة، وجاءت نتائج التجربة واعدة للغاية، إذ استطاعت الروبوتات التواصل بشكل فعال.

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