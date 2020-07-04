فوشي: علينا الاستعداد لـ 100 ألف حالة «كورونا» يومياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

خاطب الدكتور أنتوني فوشي كبير الأطباء في الولايات المتحدة وقائد فريق مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مجلس الشيوخ الأميركي، هذا الأسبوع، ليحذر بشدة من التفشي المستمر للمرض.

وتسجل الولايات المتحدة الأميركية يومياً نحو 40 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، وإن لم تتخذ الحكومة إجراءات قوية لعكس الموجة الجديدة للعدوى، فإن هذا العدد قد يرتفع – وفقاً لتحذيرات فوشي - إلى رقم أعلى بكثير، وربما يصل إلى 100 ألف حالة جديدة يومياً.

وقال فوشي «إن الأرقام تتحدث عن نفسها وأنا قلق جداً من ارتفاعها، ولست راضياً عما يجري لأننا نسير في الاتجاه الخاطئ». وأضاف «من الواضح أن المرض ليس تحت السيطرة الكاملة الآن»، حسب تقرير لمرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

وسجلت الولايات المتحدة الأميركية ما يقرب من 2.6 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد و129 ألف حالة وفاة، ويمثل ذلك نحو ربع عدد الإصابات العالمية وعدد الوفيات، ولكن على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في العديد من البلدان، إلا أن عدد الإصابات ارتفع -وفقاً لتقرير بلومبرغ- في 12 ولاية أميركية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحذّر فيها فوشي من الكارثة التي ستكون قريبة بسبب سياسة التراخي التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال سابقاً «إن رفع سياسة الحجر الصحي سيؤدي إلى معاناة وموت لا داعي لهما». وحذر فوشي خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ الأميركي من استمرار تطور الأوضاع على هذا الاتجاه وأن عدد ضحايا المرض سيرتفع بشكل كبير، وقال أمام مجلس الشيوخ «أؤكد لكم أن الأمر سيكون مأساوياً جداً».

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