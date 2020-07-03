"سمكة عنصرية".. تخريب "الحورية الصغيرة" أشهر معالم الدنمارك

المصدر: كوبنهاغن-أ ف ب

تعرض تمثال الحورية الصغيرة في كوبنهاغن، أشهر معالم الدنمارك، إلى «عمل تخريبي» تمثل بكتابة شعار معاد للعنصرية على قاعدته، وفق ما أعلنت الشرطة الدنماركية أمس.

وذكرت الشرطة أن «الحورية الصغيرة تعرضت لعمل تخريبي عند التاسعة من صباح أمس،الجمعة وقد كتب شخص مجهول عبارة "سمكة عنصرية"

وأشارت آنه غروم-شفنسن المتخصصة في أعمال مؤلف قصة هذه الشخصية هانس كريستيان أندرسن، ردا على سؤال لقناة»تي في 2" العامة إلى أن قصة الحورية الصغيرة لا تنطوي على أي مضامين عنصرية.

وفي حمأة التظاهرات المناهضة للعنصرية حول العالم إثر مقتل الأميركي جورج فلويد في مايو الفائت، باتت المعالم والتماثيل المرتبطة بالتاريخ الاستعماري لبلدان كثيرة في العالم محور جدل كبير.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت تماثيل عدة لأعمال تخريبية في الدنمارك، خصوصا تمثال المرسل الدنماركي في غرينلاند هانس إغد الذي شارك في استيطان هذه الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية في القرن الثامن عشر، وأيضا تماثيل أخرى بينها ما يعود للمهاتما غاندي والملك الدنماركي كريستيان الرابع.

وتعرض تمثال الحورية الصغيرة لعمليات تخريب في السابق، بما يشمل خصوصا عمليتي سرقة للرأس (في 1964 و1998) فضلا عن اقتطاع إحدى ذراعيها سنة 1984.



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