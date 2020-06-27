«الثقافة» العراقية تستثمر في مواهب الأطفال خلال الحجر

المصدر: بغداد ■د.ب.أ

أطلقت دار ثقافة الأطفال في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالعراق، حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية أمام الأطفال في مجالات متنوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستثمار أوقاتهم خلال فترات الحظر من جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في دار ثقافة الأطفال أغادير مهدي، إن «الدار أطلقت مبادرات وفعاليات ثقافية وفنية لمشاركة أطفال العراق عبر مواقع التواصل لاستقطاب مواهبهم، ونشر إنتاجهم في مجالات الرسم والأعمال اليدوية والشعر والنحت والموسيقى والغناء، وغيرها من الفنون الثقافية والأدبية من خلال احتضان المواهب والإبداعات التي نفذت خلال مرحلة الحجر الصحي وبقائهم في البيت التي ساهمت في تنمية مهاراتهم ومواهبهم».

وأضافت «منذ الأيام الأولى لتطبيق إجراءات حظر التجوال بسبب فيروس كورونا نظمت الدار معرضاً إلكترونياً للكتاب وعرض مطبوعات الدار المخصصة للأطفال من (مجلتي) و(المزمار)، وسلسلة مكتبة الطفل، وتسهيل تصفحها من قبل الأطفال وهم في المنازل لسد وقت الفراغ، وتشجيعهم على القراءة». وتضم هذه المطبوعات قصصاً وحكايات وسيناريوهات وقصائد ومواضيع جميلة شيقة بمشاركة كتاب وإعلاميين ورسامين وفنيين متخصصين في مجال الطفولة. وأوضحت مهدي أنه أطلقت مبادرة أخرى لعرض رسومات وإنتاج العديد من الأطفال في مجالات مختلفة لتشجيعهم على مواصلة تطوير مهاراتهم ومواهبهم خلال مدة بقائهم في المنازل للوقاية من جائحة كورونا، لافتة إلى أنه شارك فيها العديد من المتميزين في مجالات الرسم والأعمال اليدوية والشعر والخطابة والموسيقى والغناء والتراث والأزياء، وحظيت بتفاعل كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما اختير عدد من لوحات الرسم لمجموعة من الأطفال تناولت جائحة كورونا وكيفية الوقاية وسلامة الجميع ونشر سلسلة من البوسترات والنشرات الكرتونية التي تحمل موضوعات هادفة تحاكي أطفال العراق لتعريفهم بجائحة كورونا، ومدى خطورة هذا الوباء على صحتهم، وكيفية اتخاذ سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة عوائلهم.

وذكرت مديرة العلاقات والإعلام أنه سيتم اختيار الأعمال المتميزة وتكريمها، لافتة إلى أن الفعاليات التي يشرف عليها فريق متخصص تحظى بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل من خلال الرسائل والمشاركات.

أغادير مهدي:

«الفعاليات تحظى بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل من خلال الرسائل والمشاركات».

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