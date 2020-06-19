تعرّف على النجمة التي ستقدم سيرة حياة الأميرة ديانا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قالت تقارير صحفية تسربت من هوليوود أن نجمة سلسلة أفلام “الشفق” Twilight، كريستن ستيوارت، ستؤدي قريبا شخصية الأميرة الراحلة ديانا في فيلم جديد عن انفصال الأميرة عن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.

وستلعب ستيوارت دور البطولة في فيلم “سبنسر” Spencer، الذي تدور أحداثه في التسعينات، وكتب له السيناريو ستيفين نايت، كاتب مسلسل “بيكي بلايندرز” Peaky Blinders الشهير، حسبما أوردت مواقع إخبارية لصيقة بهوليوود.

وقال المخرج بابلو لارايين، الذي سيخرج الفيلم، إن ستيوارت “إحدى الممثلات العظيمات في عصرنا هذا”.

وستدور أحداث الفيلم في ضيعة ساندرينغهام، حيث تدرك ديانا أن زواجها يواجه الفشل.

وقال لارايين لموقع ديدلاين “قررنا أن نتعامل مع القصة على أنها عن الهوية، وعن كيف أن امرأة قررت على نحو ما ألا تكون الملكة”.

“إنها امرأة تقرر، خلال رحلة الفيلم، أنها تريد أن ترجع لما كانت عليه قبل لقاء تشارلز”.

وتزوجت ديانا سبنسر الأمير تشارلز في عام 1981. وانفصل الاثنان في عام 1992 وطُلقا في عام 1996. وتوفيت ديانا في حادث سيارة في باريس العام التالي.

ومن أشهر أدوار ستيوارت دورها في سلسلة أفلام “الشفق” من عام 2008 إلى 2012، حيث أدّت شخصية صبية تُدعى بيلا سوان.

وقال لارايين إن كريستن “يمكنها أن تتسم بالغموض، ويمكنها أن تكون هشة ويمكنها أيضا أن تكون قوية، وهذا ما نحتاجه”.

وأخرج لارايين أيضا فيلم “جاكي” Jackie في عام 2016، الذي تدور أحداثه حول جاكي كينيدي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتناول فيها السينما أميرة ويلز الراحلة، حيث أدت ناومي واتس شخصيتها في فيلم “ديانا” في عام 2013، والذي لم يلق استحسان الكثير من النقاد.

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