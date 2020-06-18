جمعية الصحافيين الإماراتية تنعى الكاتب الكويتى أحمد يوسف بهبهانى

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نعت جمعية الصحافيين الإماراتية الكاتب الصحافي الكويتى أحمد يوسف بهبهانى رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب الاسبق الذي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الجمعية أن أسرة الصحافة العربية والخليجية فقدت واحدا من رواد الصحافة العربية له انجازات ملموسة فى المجال الإعلامي الكويتى والعربي علي مدى نصف قرن .

وشغل الراحل عدة مناصب أبرزها رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية وعضو الجمعية الدولية للصحافة ورئيس مجلس إدارة دار اليقظة للصحافة والطباعة والنشر التى تصدر منها العديد من المطبوعات الأسبوعية والشهرية منها مجلة اليقظة و الاقتصادية الجديدة.

وقدمت الجمعية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل وإلى جمعية الصحافيين الكويتية داعية أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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