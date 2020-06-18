كاترين دينوف تتعافى من الجلطة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تستأنف الممثلة الفرنسية كاترين دينوف العمل الشهر المقبل، بعدما أصيبت بجلطة «محدودة جداً» في العام الماضي، كما أعلنت الناطقة باسمها.

وكانت الممثلة تصوّر مشهداً من فيلم «دو سون فيفان» (إن هيز لايفتايم) في أحد المستشفيات في نوفمبر الماضي عندما تعرضت للجلطة.

وقالت الناطقة باسمها إن دينوف التي كانت من أبرز نجوم الشاشة الفرنسية منذ الستينات «تعافت بشكل كامل» من السكتة الدماغية التي تعرضت لها.

وأضافت «كانت محظوظة جداً لأنها عولجت بسرعة كبيرة، إذ كانت تصور مشاهدها في المستشفى».

وأوضح منتجو العمل أن تصوير الفيلم، وهو من إخراج إيمانويل بيركو، والذي أوقف بسبب مرض دينوف، سيستأنف في السادس من يوليو المقبل.

ومنذ توقف التصوير، واجهت عشرات الأفلام الفرنسية الأخرى المصير نفسه بسبب فيروس كورونا المستجد.

واشتهرت كاترين دينوف بفضل مشاركتها في فيلم «لي بارابلوي دو شيربور» لجاك دومي عام 1964، وتعاونت مع كبار المخرجين.

ونالت النجمة الفرنسية جائزة سيزار أفضل ممثلة عام 1981 عن دورها في فيلم «لو درنييه مترو» لفرنسوا تروفو، وعادت لتفوز بسيزار أخرى عام 1993 عن «إندوشين» لرجيس فارنييه.

وولدت دينوف في 22 أكتوبر 1943 في عائلة ممثلين، وبقيت فترة في ظل شقيقتها فرنسواز دورلياك التي كانت نجمة سينمائية، لكنها توفيت في حادث سير عام 1967.

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