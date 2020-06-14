«ناسا» تعيّن مديرة جديدة لمكتب رحلات الفضاء المأهولة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

عينت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) كاثي لوديرز مديرة جديدة لمكتب رحلات الفضاء المأهولة، التابع للوكالة.

وذكرت «ناسا»، في بيان، أن رئيس الوكالة، جيم بريدنستين، اختار لوديرز، التي تعمل بوكالة الفضاء الأميركية منذ عام 1992، لشغل المنصب، أول من أمس.

وقال بريدنستين إن «كاثي تمنحنا الخبرة والشغف الاستثنائيين، اللذين نحتاج إليهما للاستمرار في المضي قدماً مع أرتميس، وهدفنا المتمثل في هبوط أول امرأة والرجل التالي على القمر بحلول عام 2024».

كما راقبت لوديرز إطلاق اثنين من رواد الفضاء الأميركيين قبل أسبوعين تقريباً، وأصبحا أول شخصين يقومان بالالتحام بمحطة الفضاء الدولية من على متن مركبة فضائية تجارية خاصة. وكان سلفها دوغلاس لوفيرو، قد ترك منصبه قبل أيام قليلة من الإطلاق، ما أثار القلق، لأنه لم يقدم هو أو «ناسا» أي تفسير واضح لهذه الخطوة. وأصبحت لوديرز مسؤولة عن العودة السالمة لرائدي الفضاء الأميركيين روبرت بينكين ودوغلاس هارلي.

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