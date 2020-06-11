جهاز تنفس اصطناعي يجري التحكم فيه عن بُعد

المصدر: وارسو - رويترز

صمم فريق من العلماء البولنديين جهاز تنفس اصطناعي يتحكم فيه عن بُعد، لتمكين الأطباء من مساعدة المرضى على التنفس، لكن من على مسافة، في محاولة لحماية العاملين بالمجال الطبي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصممو المشروع إنه إذا ثبت أن استخدام الجهاز الجديد «رسبيسيف» يعمل بأمان على البشر، فسيتمكن الأطباء من مراقبة الأنشطة الحيوية للمريض عن طريق تطبيق ومتابعة الحالة، وتعديل ضبط الجهاز من أي مكان في المستشفى.

وسيتلقى الأطباء إشارة في حالة فصل الجهاز، أو حدوث تغير كبير في حالة المريض.

والحاجة إلى التنفس باستخدام جهاز التنفس الصناعي شائعة بين مرضى الحالات الحرجة من «كوفيد-19»، المرض الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

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