الصين تستعرض بـ «الكتاب الأبيض» تجربتها مع «كوفيد-19»

المصدر: بكين - وام

أصدرت الصين، أمس، كتاباً عن تجربتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بعنوان «مكافحة كوفيد-19: الصين تتحرك».

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن الكتاب الأبيض، الذي أصدره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، يسلط الضوء على جهود الصين في الوقاية والسيطرة والعلاج في معركتها ضد فيروس «كورونا»، وجاء في الكتاب أن الصين اتخذت أكثر إجراءات الوقاية والمكافحة شمولية وصرامة، وحشدت الموارد الوطنية بشكل غير مسبوق لإجراء علاج طبي واسع النطاق. وأشار الكتاب إلى أن الصين تعتقد أنه مادامت جميع الدول تتحد وتتعاون من أجل الحصول على استجابة جماعية، فإن المجتمع الدولي سينجح في التغلب على جائحة وباء كورونا.

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