«طيران الإمارات» تواصل دعم الحياة البرية والاستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت «طيران الإمارات» أنها تدعم حماية الحياة البرية، وتلتزم بمحاربة الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، كاتخاذها حيوانات أليفة، أوالاتجار في جلودها أو أنيابها أو أجزاء أخرى منها، لاستخدامها في الغذاء والدواء وصناعة الملابس والمجوهرات والحلي.

وتزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الخامس من يونيو، تحت شعار «وقت للطبيعة»، أصدرت «طيران الإمارات» تقريرها البيئي للسنة المالية 2019/‏‏2020، وعلى الرغم من انشغال العالم بجائحة «كوفيد-19»، يسلط التقرير الضوء على أهداف وإنجازات الناقلة في المجال البيئي.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنها تقدم الدعم للجهود على مستوى العالم، كما أنها جزء من منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية» و«الحد من فرص النقل غير المشروع للأنواع المهددة بالانقراض» و«المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC».

ولا تسمح «طيران الإمارات» بنقل أنواع الحيوانات المحظورة أو جوائز الصيد، أو أي منتجات مرتبطة بأنشطة غير قانونية للحياة البرية. وتم تدريب فريق المناولة الأرضية التابع للناقلة، وفق أنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي للحيوانات الحية، وسياساتها الداخلية، ودربت «طيران الإمارات» أيضاً أكثر من 2500 موظف في قسم خدمات المطار، العام الماضي، للتعرف إلى الشحنات المشبوهة والإبلاغ عنها.

وتدعم الناقلة حماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة في أستراليا منذ 10 سنوات، في «منتجع وولغان فالي» بولاية نيو ساوث ويلز، وعمل المنتجع بتعاون وثيق مع المجتمع المحلي لإجلاء الحيوانات عقب حرائق الغابات، التي اجتاحت البلاد العام الماضي.

واستطاعت «طيران الإمارات»، من خلال شراكتها الناجحة مع محمية دبي الصحراوية، التي بدأت منذ 20 عاماً، توفير المأوى والحماية لأعداد كبيرة من الحيوانات البرية، مثل المها العربي والغزلان العربية، وأطلقت المحمية، في يناير الماضي، 250 طائر حبارى، ما شكّل إنجازاً بارزاً لها. ولاتزال محمية دبي الصحراوية تنفرد في البحوث البيئية، إذ تتعاون بشكل دائم مع الجامعات المحلية والدولية، وقُبلت المحمية عام 2018 مرشحة ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويعد الترشيح معياراً عالمياً للمناطق المحمية ذات الإدارة الأفضل حول العالم. ويشكل الحد من مستويات الانبعاثات الغازية عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيات «طيران الإمارات» الخاصة بالاستدامة البيئية.

الحد من الانبعاثات عنصر أساسي ضمن استراتيجيات الناقلة.

لا تسمح بنقل أنواع الحيوانات المحظورة أو جوائز الصيد.

2500

موظف في قسم خدمات المطار تم تدريبهم، العام الماضي، للتعرف إلى الشحنات المشبوهة.

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