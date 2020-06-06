«كورونا».. هل يواجه الأطفال مخاطر أقل

المصدر: رويترز

مع بدء عودة مظاهر الحياة الطبيعية والتخلص من القيود التي فرضت خلال جائحة فيروس كورونا يزداد الاهتمام بالكيفية التي يتأثر بها الأطفال بالفيروس، ما يطرح الكثير من الأسئلة والمخاوف:

■هل يواجه الأطفال مخاطر أقل من كوفيد-19؟

■ ■ تقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا بين الأطفال أقل منها بين البالغين. ويوضح المركز أن نحو 2% من حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة كان أصحابها دون سن الثامنة عشرة، ويبلغ هذا المعدل في الصين 2.2%، وفي إيطاليا 1.2%، وفي إسبانيا 0.8%.

لكن خبراء الأوبئة يقولون إن هذه المعدلات لا تتضمن على الأرجح الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كما هو الحال بالنسبة لعموم السكان، وذلك لأنه نادراً ما تجرى فحوص لمن لا تظهر عليهم الأعراض.

■هل ينقل الأطفال العدوى مثل الكبار؟

■ ■لاحظت دراسة حديثة مجموعة من بؤر الإصابة الأسرية على المستوى الدولي بكوفيد-19، وتوصلت إلى أن الأطفال هم المصدر الأولي للعدوى في أقل من 10% من الحالات.

ونُشر تقرير الدراسة التي أجرتها جامعة كوينزلاند على منصة «إس إس آر إن للأبحاث غير المنشورة» في أبريل، وقدم إلى دورية «لانست» الطبية لمراجعته من قبل المختصين.

■هل يحمل الأطفال الفيروس بالقدر نفسه؟

■ ■ توصلت دراسة واحدة على الأقل لكمية فيروسات كورونا في أجسام مرضى كوفيد-19 لقياس ما يعرف «بالحمل الفيروسي» إلى أن الكمية لا صلة لها بالسن.

وقال باحثون في معهد علوم الفيروسات بجامعة شاريتيه في برلين إن تحليلاً أجري في وقت سابق من العام الجاري لنحو 4000 عينة إيجابية توصل إلى أن الحمل الفيروسي لا يختلف بقدر كبير في صغار السن عنه في الكبار، الأمر الذي دفعهم إلى التحذير من التوسع في إعادة فتح المدارس.

غير أن تحليلاً منفصلاً لتلك الدراسة أجرته جامعة زيوريخ حذر من صعوبة تفسير النتائج بسبب الأساليب الإحصائية المستخدمة فيها وقلة عدد الحالات التي تم التعرف إليها في الأطفال ومن هم في سن المراهقة. وكتب الدكتور ليونارد هيلد أستاذ الإحصاءات الحيوية بجامعة زيوريخ ورئيس الفريق الذي أجرى التحليل «تشير إعادة التحليل لملخص البيانات مع اختبار لتحديد الاتجاه إلى وجود دليل متوسط وإن لم يكن طاغياً على زيادة الحمل الفيروسي مع زيادة السن».

كمية فيروسات

كورونا في

أجسام مرضى «كوفيد-19» لا صلة

لها بالسن.

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