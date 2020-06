فيديو..مسبار "ناسا" ينجح في زرع مجسه تحت سطح المريخ

بعد محاولات عدة، زرع مسبار "إنسايت" المريخي التابع لوكالة الإدارة الأميركية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) مجسه الحراري تحت الأرض دون أن يعلق.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو للوهلة الأولى بسيطًا، إلا أن المسبار كافح طويلًا لدفن الأداة المسماة بالخلد لمدة عام كامل، ليستطيع إكمال أبحاثه عن الحرارة الداخلية للكوكب الأحمر؛ وفقًا لتقرير نشره موقع "سي نت" الأميركي، و"مرصد المستقبل" التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

وعقب المحاولات الأولى لزرع المجس في الأرض، خشيت ناسا وجود حجرة تسد طريقه، ليتبين لاحقًا أن التضاريس كانت رخوة جدًا بالنسبة لأداة الحفر العاملة على مبدأ المثقب الدوار، ما أدى إلى الفشل المتكرر في دفن المجس. والآن؛ وبعد دفعة مساعدة من ذراع المسبار وصل المجس إلى مكانه تحت الأرض.

ويكمن التحدي الجديد للمسبار في قدرة المجس على الحفر بمفرده للوصول إلى عمق أكبر، وفقًا للخطة الأصلية، لقياس درجة الحرارة الداخلية للمريخ، وتقديم معلومات جديدة لناسا عن كيفية تشكل الكوكب، ما يحتم على المجس الحفر إلى عمق 5 أمتار دون أي مساعدة إضافية من ذراع إنسايت.

After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners: https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp