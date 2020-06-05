هدى المفتي: عادل إمام أهم حدث في مسيرتي

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

استطاعت النجمة الشابة، الممثلة هدى المفتي، أن تحقق لنفسها حضوراً لافتاً في المشهد الدرامي، ومنذ أول أعمالها الفنية لفتت الانتباه، خصوصاً لناحية حرصها على اختيار ادوارها التي تميزت بالقوة والتأثير، كان ابرزها مسلسل «كأنو مبارح» ثم فيلم «بنات ثانوي» وفيلم «راس السنة»، إضافة إلى تجربتها الأولى أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل «فلانتينو» الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت هدى المفتي لـ«الامارات اليوم»، إن «وجودها أمام عادل إمام من أهم الأشياء التي حدثت في مسيرتها الفنية، بالوقوف امام هكذا شخصية بحد ذاته تجربة لا تنسى، وهي بالتاكيد محظوظة ان تتواجد في عمل مع هذا النجم الكبير». وأضافت أنها وافقت على المسلسل بمجرد أن عرض عليها حتى قبل ان تعرف نوعية الدور ومساحته.

وقالت هدى عن كواليس العمل مع النجم عادل إمام إنه يتعامل مع الجميع بروح جميلة جداً ولا يفرق بين الكبير والصغير، فجميعنا يعتبرنا أبناءه ويملأ الكواليس بالسعادة والبهجة كعادته، واوضحت أن الجميع يتعلم منه أهمية الالتزام بالوقت والاستعداد والتحضير التام للمشهد بكل جدية، وقالت: «عادل إمام يقول ملاحظاته بوضوح بكل حب، ونحاول تنفيذها بود كبير جداً وبمنتهى الارتياح، ومن ملاحظاته على أدائي اني أستخدم يدي كثيراً في التعبير، وطلب مني تقليل التعبير الجسدي، خصوصاً بالأيدي».

انطلاقة

انطلاقة هدى الحقيقية كانت منذ مشاركتها في بطولة مسلسل «كأنو مبارح» مع محمد الشرنوبي والفنانة رانيا يوسف واحمد وفيق، وعن هذه التجربة قالت: «كانت بالفعل شرارة الانطلاق، لان المسلسل عرض أولاً على قنوات مشفرة وحقق النجاح والمتابعة، ثم عرض مرة أخرى في العرض المفتوح الأول على قنوات مصرية شهيرة، وحقق نجاحاً لم نكن نتخيله، فقد كان المسلسل من نوعية الدراما التشويقية وجذب الناس منذ الحلقات الأولى. ورغم اني شاركت في أعمال قبل هذا المسلسل، لكن الناس عرفوني بشخصية لينا، وكان السبب في معرفة الناس بي بشكل حقيقي».

ونفت هدى ما تردد عن مشاركتها في الجزء الثاني من المسلسل، وقالت إن العمل كان يفترض بالفعل ان يكون جزأين، الأول 45 حلقة ثم الثاني، ولكن لظروف إنتاجية لا نعرف مصير الجزء الثاني على الاطلاق، ولا أعتقد أننا سنقدمه لأن شركة الإنتاج مغلقة أو غير موجودة الآن».

شراكة

وحول شراكتها الفنية مع محمد الشرنوبي، قالت هدى:

«لا أنكر ان هناك كيميا بيني وبين الشرنوبي، فهو أيضاً صديق عزيز واعتبره أخي، وعندما نجسد عملاً معاً اشعر بالارتياح الشديد والتناغم، وهذا ينعكس على العمل وجودته»، وأضافت «الناس أحبوا أعمالنا سوياً، وهو وجه خير، كما يقولون، لكن لا توجد شروط في علاقتنا الفنية ولا نرتبط بشراكة، وكل ممثل يقدم ما يجده مناسباً رغم ان الناس لها ذوق خاص وتحب ان تشاهد بعض الممثلين في أعمال تجمعهم، لكن عموماً هذا بالنسبة لي أمر محكوم بالدور والعمل، وكذلك بالنسبة للشرنوبي».

عناصر مهمة

شاركت هدى المفتي في بطولة فيلم «راس السنة» الذي عرض في بداية العام بمشاركة نخبة من النجوم، منهم اياد نصار وانجي المقدم وشيرين رضا وبسمة، وقالت هدى انها كانت حريصة على المشاركة في هذا الفيلم لوجود عناصر مهمة جداً، منها النجوم الكبار والمنتج محمد حفظي، ومن أجل الحصول على الدور ورغم أنها ممثلة لها ادوارها قامت بعمل تجارب أداء حتى تثبت أنها أحق بالدور، وبالفعل فازت به بعد منافسة قوية جداً، وترى انه من أهم تجاربها لانه مميز ومن العلامات المهمة في السينما، خصوصاً أن فكرة الفيلم جديدة، والأحداث بالكامل تدور في يوم واحد، وهو ليلة رأس السنة».

وأضافت هدى «كان دوري مختلفاً وجديداً ومؤثراً واتهمني البعض بالجرأة، ولكني ضد هذا الاتهام، فالشخصية لفتاة مراهقة شديدة الصراحة والانطلاق والحماس، وحقيقة انزعجت جداً من بعض الانتقادات التي تربط بين الفنان ودوره في العمل، حتى لو كان جريئاً، فطبيعي أن يقوم الممثل بكل الأدوار ولا يحكم على العمل بمنظور ضيق، فيرفض دوراً فقط لأنه جريء».

«من ملاحظات عادل إمام على أدائي أني أستخدم يدي كثيراً في التعبير».

«طبيعي أن يقوم الممثل بكل الأدوار ولا يحكم على العمل بمنظور ضيّق».

«(كأنو مبارح) كان بالفعل شرارة الانطلاق، وحقق النجاح».

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